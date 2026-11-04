Taxele și impozitele din București nu vor crește în 2027. Anunțul Primăriei Capitalei

Bucureștenii ar urma să plătească în 2027 aceleași taxe și impozite locale ca în acest an. Primăria Capitalei a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că primarul general Ciprian Ciucu a decis să propună plafonarea acestora la nivelul din 2026. Măsura vizează inclusiv taxa pentru parcarea de reședință, care nu ar urma să fie majorată. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie însă aprobată de Consiliul General al Municipiului București.
Taxele și impozitele locale rămân la nivelul din 2026
Potrivit anunțului făcut de Primăria Capitalei, taxele și impozitele locale din București ar urma să fie menținute la nivelul actual și anul viitor. Decizia primarului general Ciprian Ciucu vizează și taxa pentru parcarea de reședință, astfel că bucureștenii nu ar urma să plătească mai mult pentru locurile de parcare. Nici taxa de promovare turistică nu va fi majorată, aceasta urmând să rămână la valoarea de 10 lei pe noapte, potrivit propunerii municipalității.
Când va fi votată plafonarea taxelor și impozitelor din București
Pentru ca taxele și impozitele să rămână neschimbate în 2027, Primăria Capitalei a pregătit un proiect de hotărâre, care a fost pus în dezbatere publică. Documentul urmează să fie supus votului în ședința Consiliului General al Municipiului București din 12 noiembrie. Dacă proiectul va fi aprobat, nivelurile actuale ale taxelor și impozitelor locale, inclusiv cele pentru parcarea de reședință și promovarea turistică, vor fi menținute și anul viitor.