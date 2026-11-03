Alertă pe calea ferată! Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud. Terasamentul s-a surpat

Circulația feroviară a fost suspendată temporar marți dimineață, 3 noiembrie, între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce o porțiune din terasamentul căii ferate s-a surpat. Decizia a fost luată de CFR din motive de siguranță, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace de transbordare pe sectorul afectat.
Problemele au fost semnalate în jurul orei 07:00, pe raza Regionalei de Căi Ferate Constanța, la kilometrul feroviar 241+590. În urma incidentului, circulația trenurilor pe tronsonul dintre cele două stații a fost oprită, pentru ca specialiștii să poată verifica infrastructura și să stabilească intervențiile necesare.
Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, măsura este una preventivă, fiind impusă de necesitatea protejării călătorilor și a personalului feroviar.
Trenul Regio 8381, retras în stația Eforie Nord
Incidentul a afectat și trenul Regio 8381, operat de CFR Călători, care se afla pe sectorul respectiv în momentul în care a fost dispusă închiderea circulației.
Garnitura urmează să fie retrasă în stația Eforie Nord, în condițiile în care traficul feroviar nu mai poate fi desfășurat în siguranță pe porțiunea afectată.
Pentru ca pasagerii să își poată continua călătoria, CFR SA a anunțat organizarea transportului de înlocuire între stațiile Constanța și Mangalia.
Astfel, călătorii trebuie să țină cont de modificările apărute în programul transportului feroviar pe ruta respectivă și de eventualele întârzieri generate de această situație.
Când va fi reluată circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud
Echipele de specialitate din cadrul SRCF Constanța se află în teren și monitorizează permanent starea infrastructurii feroviare. În paralel, sunt analizate condițiile din zona în care s-a produs surparea, pentru a fi stabilite lucrările necesare refacerii terasamentului.
Reluarea traficului nu va fi posibilă înainte de finalizarea intervențiilor și de verificarea infrastructurii, astfel încât să fie îndeplinite toate condițiile de siguranță.
Deocamdată, CFR SA nu a anunțat un termen exact pentru redeschiderea circulației între Eforie Nord și Eforie Sud.