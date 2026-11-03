Alertă pe calea ferată! Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud. Terasamentul s-a surpat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 nov. 2026, 09:04

Circulația feroviară a fost suspendată temporar marți dimineață, 3 noiembrie, între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, după ce o porțiune din terasamentul căii ferate s-a surpat. Decizia a fost luată de CFR din motive de siguranță, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace de transbordare pe sectorul afectat.

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