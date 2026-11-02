Descoperire macabră în Neamț. Cadavrul unui bărbat dispărut de un an și jumătate, găsit într-o fosă

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, dispărut de aproximativ un an și jumătate, a fost găsit mort într-o fosă din curtea propriei locuințe, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Descoperirea a fost făcută de rudele acestuia, care au alertat autoritățile după ce au observat un articol de îmbrăcăminte într-o gaură din spatele toaletei din curte.
Descoperirea a fost făcută de rudele venite să culeagă nuci
Din verificările polițiștilor a reieșit că, în aceeași zi, în jurul orei 15:00, femeia și soțul ei au mers la domiciliul mamei acesteia, din comuna Alexandru cel Bun. În timp ce discutau despre dispariția bărbatului, cei doi au mers în spatele curții acestuia pentru a culege nuci.
Acolo au observat o gaură în spatele toaletei, în care se afla un articol de îmbrăcăminte. Bănuind că ar putea fi vorba despre o situație gravă, rudele au alertat imediat autoritățile.
Echipajele ISU Neamț au intervenit la fața locului și au extras din fosă un cadavru uman, aflat în stare avansată de descompunere.
Anchetatorii încearcă să afle cum a murit bărbatul
Trupul neînsuflețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.