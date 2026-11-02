Descoperire macabră în Neamț. Cadavrul unui bărbat dispărut de un an și jumătate, găsit într-o fosă

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 nov. 2026, 10:53

Un bărbat în vârstă de 49 de ani, dispărut de aproximativ un an și jumătate, a fost găsit mort într-o fosă din curtea propriei locuințe, din comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț. Descoperirea a fost făcută de rudele acestuia, care au alertat autoritățile după ce au observat un articol de îmbrăcăminte într-o gaură din spatele toaletei din curte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre barbat mortNeamtdescoperire