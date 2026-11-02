Polițist de 25 de ani, în stare gravă după ce s-ar fi împușcat în cap. Ancheta este în desfășurare

Publicat 2 nov. 2026, 09:09 Actualizat 2 nov. 2026, 09:12

Incident extrem de grav în județul Dolj! Un agent de poliție în vârstă de numai 25 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce s-ar fi împușcat în zona capului cu pistolul pe care îl avea în dotare. Evenimentul s-a produs duminică, 1 noiembrie, în autoturismul personal al tânărului.

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