Polițist de 25 de ani, în stare gravă după ce s-ar fi împușcat în cap. Ancheta este în desfășurare

Incident extrem de grav în județul Dolj! Un agent de poliție în vârstă de numai 25 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce s-ar fi împușcat în zona capului cu pistolul pe care îl avea în dotare. Evenimentul s-a produs duminică, 1 noiembrie, în autoturismul personal al tânărului.
Polițistul activează în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, iar circumstanțele în care s-a produs incidentul sunt investigate în prezent de o echipă complexă de anchetatori, arată Oltenia TV.
Polițist de 25 de ani, transportat de urgență la spital după ce s-ar fi împușcat
Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Dolj, cazul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de un agent din cadrul Poliției Orașului Bechet.
Tânărul polițist, în vârstă de 25 de ani, își desfășura activitatea la Secția 12 Poliție Rurală Daneți, în cadrul Postului de Poliție Amărăștii de Sus.
La locul incidentului a fost trimis un echipaj medical, care i-a acordat primele îngrijiri și l-a transportat ulterior la spital. Potrivit primelor informații oficiale, starea agentului este gravă.
Incidentul s-a produs în mașina personală a acestuia, iar arma folosită ar fi fost pistolul din dotare.
Anchetă de amploare după incidentul din Dolj. Procurorii au fost informați
Pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, la fața locului a fost trimisă o echipă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern.
Cercetările sunt coordonate de adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. În paralel, conducerea instituției a dispus verificări interne pentru clarificarea situației.
De asemenea, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a fost înștiințat cu privire la incident.
Anchetatorii încearcă să reconstituie succesiunea evenimentelor și să determine ce s-a întâmplat înainte ca tânărul agent să fie găsit rănit.
Când a avut loc ultima evaluare psihologică a polițistului
Potrivit datelor comunicate de IPJ Dolj, agentul a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina în anul 2022.
Ultima evaluare psihologică a tânărului a fost efectuată la data de 25 iunie 2025, au precizat reprezentanții inspectoratului.
Deocamdată, nu au fost stabilite motivele care au dus la producerea acestui incident. Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să clarifice toate detaliile cazului.