Trafic restricționat în București în weekend. Zonele pe care șoferii trebuie să le evite

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 31 oct. 2026, 07:50

Traficul rutier va fi restricționat temporar sâmbătă, în București, în contextul organizării a două adunări publice, și duminică, în zona Pădurii Băneasa, unde va avea loc un concurs de alergare. Brigada Rutieră a anunțat că va lua măsuri pentru fluidizarea circulației și prevenirea accidentelor.

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