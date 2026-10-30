55 de ani de la tragedia de la Certej. 89 de oameni au murit îngropați sub un val uriaș de steril

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 13:41

Se împlinesc 55 de ani de la una dintre cele mai grave catastrofe miniere din istoria României. Pe 30 octombrie 1971, în comuna Certeju de Sus, județul Hunedoara, 89 de oameni și-au pierdut viața, după ce un baraj de steril s-a rupt, iar un val uriaș de apă și nămol a înghițit locuințele din apropiere. Zeci de persoane au fost rănite, iar numeroase familii au rămas fără case. Tragedia a scos la iveală probleme grave de siguranță, despre care autoritățile comuniste aveau informații încă din anii anteriori.

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