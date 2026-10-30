Malul Dunării s-a prăbușit în Portul Galați. Două dane afectate, iar o cale ferată este în pericol

Incident grav în Portul Galați, unde o parte a malului Dunării s-a prăbușit, distrugând complet Dana 51 și afectând parțial Dana 52. Primele fisuri au fost observate cu o zi înainte, astfel că activitatea a fost oprită, iar două nave comerciale au fost mutate într-o zonă sigură. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu au fost avariate nave sau utilaje. Autoritățile se tem însă că surparea s-ar putea extinde și ar putea afecta inclusiv o cale ferată din apropiere.
Prăbușirea s-a produs joi, 29 octombrie 2026, în jurul orei 10:45, în Zona Liberă Galați, unde se desfășoară operațiuni de încărcare și descărcare a mărfurilor. Dana 51, una dintre cele trei dane administrate de Zona Liberă la Dunăre, a cedat complet, după ce cu o zi înainte apăruseră fisuri importante în structura cheului. Zona a fost imediat izolată, iar autoritățile încearcă acum să stabilească amploarea pagubelor.
Primele fisuri au apărut cu o zi înainte. Două nave au fost evacuate la timp
Semnele care anunțau o posibilă prăbușire au fost observate miercuri, 28 octombrie, în jurul orei 10:45. Atunci au apărut fisuri importante între calea pe care circulă macaralele și zidul de protecție al cheului. Conducerea Zonei Libere Galați a decis să oprească imediat operațiunile portuare, pentru a evita un accident. La momentul respectiv, două nave comerciale desfășurau operațiuni de încărcare și descărcare a metalelor și cerealelor la danele 51 și 52. Ambele au fost trimise în rada Portului Galați, unde puteau staționa în siguranță. Măsura s-a dovedit importantă, deoarece a doua zi malul a cedat, iar întreaga structură a Danei 51 s-a prăbușit.
Autoritățile au confirmat că incidentul nu s-a soldat cu victime și că nu au fost avariate macarale, nave sau alte utilaje portuare. În schimb, pagubele provocate infrastructurii sunt importante, iar Dana 51 nu mai poate fi folosită pentru acostarea și operarea navelor, conform presei locale.
Pericolul nu a trecut. Surparea ar putea ajunge până la calea ferată
Prăbușirea nu a afectat doar Dana 51, ci și o parte din Dana 52, aflată în imediata apropiere. Directorul general al Administrației Porturilor Dunării Maritime Galați, Nicolae-Dan Tivilichi, a avertizat că situația ar putea deveni și mai complicată, deoarece terenul surpat se află la numai câteva zeci de metri de o cale ferată cu ecartament larg, aparținând companiei Oil Terminal.
Reprezentanții Zonei Libere iau în calcul inclusiv restricționarea sau închiderea temporară a Danei 52, dacă verificările vor arăta că există riscul unor noi prăbușiri. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă terenul va continua să se surpe și nici dacă infrastructura feroviară din apropiere este în pericol imediat.
Ce ar fi putut provoca prăbușirea malului Dunării
Danele afectate fac parte dintr-o infrastructură construită în urmă cu aproximativ 50-60 de ani, în perioada anilor 1960-1970. În ultimele zile, la Galați au fost înregistrate ploi abundente, iar terenul din apropierea Dunării este cunoscut pentru problemele provocate de nivelul ridicat al apei subterane. Aceste condiții ar putea avea legătură cu instabilitatea malului, însă cauza exactă a prăbușirii nu a fost încă stabilită.
Autoritățile au dispus efectuarea unei expertize tehnice și hidrotehnice, care va arăta cât de grav a fost afectată structura, dacă există riscul extinderii surpării și ce lucrări sunt necesare pentru refacerea zonei. Specialiștii trebuie să stabilească inclusiv dacă Dana 51 mai poate fi reparată sau dacă va fi nevoie de o reconstrucție.
Incidentul a fost adus la cunoștința Căpităniei Portului Galați, Administrației Porturilor Dunării Maritime, Primăriei Galați, Poliției de Frontieră, Autorității Vamale și Poliției Transporturi. Perimetrul afectat rămâne izolat, iar operațiunile la Dana 51 sunt suspendate. Celelalte activități din Zona Liberă Galați se desfășoară în continuare în condiții normale.