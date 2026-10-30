Malul Dunării s-a prăbușit în Portul Galați. Două dane afectate, iar o cale ferată este în pericol

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 13:05

Incident grav în Portul Galați, unde o parte a malului Dunării s-a prăbușit, distrugând complet Dana 51 și afectând parțial Dana 52. Primele fisuri au fost observate cu o zi înainte, astfel că activitatea a fost oprită, iar două nave comerciale au fost mutate într-o zonă sigură. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și nu au fost avariate nave sau utilaje. Autoritățile se tem însă că surparea s-ar putea extinde și ar putea afecta inclusiv o cale ferată din apropiere.

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