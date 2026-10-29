Alertă în Suceava! O adolescentă de 15 ani a dispărut de acasă

Polițiștii din Suceava desfășoară căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 15 ani și două luni, care a plecat de la domiciliu în data de 28 octombrie 2026 și nu s-a mai întors. Autoritățile fac apel la persoanele care au informații despre adolescentă să anunțe de urgență Poliția.
Cine este adolescenta dispărută din Suceava
Minora, identificată drept Cozma Teodora, locuiește în municipiul Suceava. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, aceasta a plecat voluntar de acasă pe 28 octombrie, iar până în prezent nu a revenit la domiciliu.
Oamenii legii au început activitățile de căutare și încearcă să obțină informații care să contribuie la găsirea fetei.
Semnalmentele fetei și hainele pe care le purta
Adolescenta are o înălțime de aproximativ 160 de centimetri, o constituție atletică, părul șaten, fața ovală și ochii căprui.
La momentul plecării de acasă, aceasta era îmbrăcată cu o geacă neagră, un hanorac negru și pantaloni roz.
Apelul Poliției: orice informație poate ajuta
Autoritățile solicită sprijinul cetățenilor pentru identificarea și găsirea minorei. Persoanele care au văzut-o pe Cozma Teodora sau dețin informații care ar putea ajuta la stabilirea locului în care se află sunt rugate să contacteze de urgență autoritățile.
Dacă aveți informații despre adolescentă, sunați la numărul unic de urgență 112.