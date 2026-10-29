Alertă în Suceava! O adolescentă de 15 ani a dispărut de acasă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 18:36

Polițiștii din Suceava desfășoară căutări pentru găsirea unei minore în vârstă de 15 ani și două luni, care a plecat de la domiciliu în data de 28 octombrie 2026 și nu s-a mai întors. Autoritățile fac apel la persoanele care au informații despre adolescentă să anunțe de urgență Poliția.

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