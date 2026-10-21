Un băiat de 14 ani a dispărut în Sectorul 6, din București. Poliția cere ajutorul populației

Un băiat de doar 14 ani a dispărut de pe raza Sectorului 6 al Capitalei. Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea minorului, care a plecat din zona străzii Valea Oltului marți seara.
Un băiat în vârstă de 14 ani a dispărut din Sectorul 6 al Capitalei, după ce a plecat din zona străzii Valea Oltului în cursul serii de marți. Minorul a fost dat în urmărire la nivel național, iar polițiștii fac apel la populație pentru a-l găsi.
Băiatul se numește Gherghe Mircea Alexandru și are 1,65 metri înălțime, părul șaten și o cicatrice la nivelul ochiului drept. Potrivit informațiilor disponibile, minorul suferă de epilepsie.
Cum era îmbrăcat băiatul dispărut
La momentul dispariției, Alexandru purta un hanorac albastru, un tricou alb, pantaloni de trening gri și adidași gri, cu imprimeu cu palmieri. Polițiștii solicită sprijinul persoanelor care l-au văzut pe minor sau care pot oferi informații ce ar putea ajuta la găsirea acestuia.
Apelul Poliției: ce sunt rugați oamenii să facă
Băiatul a fost dat în urmărire la nivel național. Oricine îl recunoaște sau deține detalii despre locul în care s-ar putea afla este rugat să anunțe de urgență autoritățile, apelând numărul 112.