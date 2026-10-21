Un băiat de 14 ani a dispărut în Sectorul 6, din București. Poliția cere ajutorul populației

Publicat 21 oct. 2026, 08:43 Sursă Realitatea PLUS

Un băiat de doar 14 ani a dispărut de pe raza Sectorului 6 al Capitalei. Polițiștii fac apel la populație pentru găsirea minorului, care a plecat din zona străzii Valea Oltului marți seara.

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