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Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminale. Suspectă, o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie - FOTO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat29 oct. 2026, 09:19
Actualizat29 oct. 2026, 09:57

Un incendiu a izbucnit joi dimineață în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”. Principala suspectă este o femeie care a fost internată de mai multe ori la Psihiatrie.

Incendiu în zona de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Henri Coandă

La data de 29 octombrie 2026, în jurul orei 01:15, poliţiştii din cadrul Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizaţi cu privire la faptul că ar fi izbucnit un incendiu în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” şi „Plecări” din cadrul aeroportului. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde se observau degajări de fum, iar pompierii civili ai Serviciului de Salvare şi Stingere Incendii din cadrul aeroportului au intervenit pentru lichidarea incendiului

a transmis IGPR.
pompieri -FOTO IGSU

La fața locului a fost identificată o femeie, cetățean român, bănuită de comiterea faptei, care a primit îngrijiri medicale din partea echipajului medical al aeroportului.

Faţă de aceasta a fost dispusă măsura transportării, sub escortă, la mai multe unităţi spitaliceşti, în vederea acordării îngrijirilor medicale şi efectuării consulturilor de specialitate, unde a rămas internată. După finalizarea evaluărilor medicale, aceasta urmează să fie condusă la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, în vederea dispunerii măsurilor legale

au mai spus reprezentanții IGPR.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru distrugere și vătămare corporală

Potrivit lor, femeia figurează cu antecedente medicale care includ multiple internări în unități spitalicești de psihiatrie.

Din fericire, în urma incidentului, nu au fost înregistrate alte victime și nici pagube materiale suplimentare. Totodată, evenimentul nu a afectat desfășurarea traficului aerian, operațiunile aeroportuare continuând fără perturbări.

În acest caz, autoritățile desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și vătămare corporală, urmând să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

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