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Locale· 1 min citire
Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminale. Suspectă, o femeie internată de mai multe ori la Psihiatrie - FOTO
FOTO: Arhivă
Publicat29 oct. 2026, 09:19
Actualizat29 oct. 2026, 09:57
Un incendiu a izbucnit joi dimineață în zona culoarului de legătură dintre terminalele „Sosiri” și „Plecări” ale Aeroportului Internațional „Henri Coandă”. Principala suspectă este o femeie care a fost internată de mai multe ori la Psihiatrie.
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