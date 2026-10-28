Minorul de 13 ani din Bistrița, care a rănit o profesoară și doi colegi, spune că a fost victima bullying-ului - SURSE

Publicat 28 oct. 2026, 16:54 Actualizat 28 oct. 2026, 16:58 Sursă Realitatea PLUS

Elevul în vârstă de 13 ani, implicat în atacul cu cuțitul din 19 octombrie, de la o școală din municipiul Bistrița, în urma căruia o profesoară și doi elevi au fost răniți, a fost audiat de polițiști și și-ar fi recunoscut fapta. Potrivit surselor Realitatea PLUS, minorul le-ar fi spus anchetatorilor că a fost victima bullying-ului.

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