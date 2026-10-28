Minorul de 13 ani din Bistrița, care a rănit o profesoară și doi colegi, spune că a fost victima bullying-ului - SURSE

Elevul în vârstă de 13 ani, implicat în atacul cu cuțitul din 19 octombrie, de la o școală din municipiul Bistrița, în urma căruia o profesoară și doi elevi au fost răniți, a fost audiat de polițiști și și-ar fi recunoscut fapta. Potrivit surselor Realitatea PLUS, minorul le-ar fi spus anchetatorilor că a fost victima bullying-ului.
Minorul de 13 ani a fost exmatriculat
Sursele menționate anterior spun că băiatul nu ar fi oferit detalii despre modul în care s-a pregătit pentru atacul petrecut la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița.
Între timp, școala a decis exmatricularea minorului, cu posibilitatea ca acesta să se înscrie, din anul școlar viitor, la o altă unitate de învățământ.
Ordine de protecție pentru profesoară și șapte elevi
Judecătoria Bistrița a emis ordine de protecție pentru profesoara rănită în atacul cu cuțitul și pentru șapte elevi, măsurile fiind valabile timp de 12 luni.
Potrivit deciziei instanței, minorul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de persoanele protejate, locuințele acestora și școala în care s-a produs atacul. Totodată, îi este interzis să ia legătura cu acestea, direct sau indirect, inclusiv prin apeluri telefonice, corespondență sau mesaje electronice.
Judecătorii au dispus și monitorizarea electronică permanentă a minorului, prin purtarea unei brățări electronice de supraveghere.
Profesoara rănită în urma incidentului a fost externată din spital după o săptămână de spitalizare.
În paralel, ministrul Ecucației, Sorin Costreie, a declarat că Guvernul caută soluții pentru prevenirea unor astfel de incidente în școli. Printre măsurile avute în vedere se numără întărirea pazei și consolidarea siguranței în unitățile de învățământ, pentru protejarea elevilor și a cadrelor didactice.
Premierul Luca Niculescu anunță măsuri pentru prevenirea violenței în școli
Anterior, premierul Luca Niculescu a anunțat un plan integrat pentru prevenirea violenței în școli. Măsurile vor viza prevenția, intervenția rapidă și sancțiuni ferme, pentru ca siguranța copiilor să fie garantată.
Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță. Și imediat după această ședință de guvern voi avea o ședință de lucru cu miniștrii și cu instituțiile responsabile. Vreau să stabilim rapid, foarte rapid, un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Vreau să le mulțumesc miniștrilor care au venit deja cu propuneri în această seară, în această noapte, un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență
a afirmat Luca Niculescu.
Luca Niculescu: Siguranța copiilor nu este negociabilă
Mai mult, premierul României a subliniat că prevenirea violenței în școli și siguranța copiilor reprezintă responsabilități fundamentale ale statului și priorități ale Guvernului său.
Nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav, trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest guvern
a conchis Luca Niculescu.