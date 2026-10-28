Copil de 10 ani, rămas fără un deget la un bazin de înot din Argeș! Poliția a deschis dosar penal

Incident grav la un complex sportiv din Ștefănești, județul Argeș, unde un copil de numai 10 ani a suferit o accidentare cumplită la una dintre mâini. Băiatului i-ar fi fost secționat un deget în timp ce se afla la bazinul de înot. La fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiști, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul.
Totul s-a întâmplat marți seara, 27 octombrie 2026, în incinta unui complex sportiv din orașul Ștefănești, județul Argeș. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul de urgență 112, după ce un băiat de 10 ani a suferit o rană gravă la o mână. Ajunși la fața locului, oamenii legii au început verificările pentru a afla în ce împrejurări s-a produs incidentul. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, unde a primit îngrijiri de specialitate.
Degetul copilului ar fi fost păstrat pentru o posibilă reatașare. Unde a fost transportat băiatul
Informațiile apărute în presa locală arată că băiatul ar fi rămas fără degetul mic de la o mână. La complexul sportiv a intervenit un echipaj SMURD, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Degetul secționat ar fi fost păstrat în gheață, în vederea unei posibile intervenții chirurgicale de reatașare. Copilul a fost transportat inițial la Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie din Pitești. Potrivit informațiilor preliminare, era luat în calcul și transferul său la Spitalul de Copii Marie Curie din București, unde medicii ar putea evalua posibilitatea reatașării degetului, conform presei locale.
Poliția a deschis dosar penal. Anchetatorii încearcă să afle cum a fost posibil accidentul
În urma incidentului, polițiștii din Ștefănești au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Anchetatorii încearcă acum să stabilească împrejurările exacte în care copilul a suferit accidentarea și dacă au fost respectate măsurile de siguranță în incinta complexului sportiv. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor detaliilor și stabilirea eventualelor responsabilități.
Alte accidente grave la piscine din România. Copii ajunși în stare critică la spital
Incidentul din Ștefănești readuce în atenție accidentele grave înregistrate în ultimii ani la piscine și bazine de înot din România.
În iunie 2026, un copil de cinci ani a ajuns în comă după un accident la o piscină din Iași. Băiatul a fost scos din apă de salvamar, care a început imediat manevrele de resuscitare. Copilul a fost transportat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde a ajuns în stare critică. O altă tragedie s-a produs în iulie 2026, în județul Bacău, unde un copil de cinci ani a murit după ce a căzut în piscina unui restaurant în care participa la o petrecere alături de părinți.