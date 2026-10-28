Copil de 10 ani, rămas fără un deget la un bazin de înot din Argeș! Poliția a deschis dosar penal

Publicat 28 oct. 2026, 11:04 Actualizat 28 oct. 2026, 11:05

Incident grav la un complex sportiv din Ștefănești, județul Argeș, unde un copil de numai 10 ani a suferit o accidentare cumplită la una dintre mâini. Băiatului i-ar fi fost secționat un deget în timp ce se afla la bazinul de înot. La fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiști, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

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