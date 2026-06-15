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Copil de 5 ani, în comă după ce s-a înecat la ștrand, în Iași. Era la piscină fără părinți

Copil înecat în Iași

Copil înecat în Iași

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 08:48

O seară care trebuia să fie una de distracție s-a transformat într-o tragedie, la un ștrand din Iași. Un copil de numai 5 ani a ajuns în stare critică la spital, după ce s-a înecat în apă.

Micuțul era la ștrand fără părinți. Potrivit primelor informații, el venise acolo împreună cu mai mulți prieteni, cei mai mulți adolescenți. La un moment dat, copilul a ajuns sub apă, iar cei din jur au cerut ajutor.

Copilul de 5 ani a fost scos din apă de salvamar

Salvamarul de la ștrand a fost cel care a intervenit primul. Acesta l-a scos pe copil din apă și a început imediat manevrele de resuscitare. La fața locului a fost chemat și un echipaj SMURD. Medicii au continuat manevrele pentru a-l stabiliza pe copil, apoi l-au transportat de urgență la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași.

Copilul este ținut în viață de aparate

Starea copilului este foarte gravă. El a ajuns la spital în comă și este ținut în viață cu ajutorul aparatelor. Medicii sunt rezervați în privința șanselor de recuperare. Copilul rămâne internat și este monitorizat permanent de cadrele medicale.

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