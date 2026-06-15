Copil de 5 ani, în comă după ce s-a înecat la ștrand, în Iași. Era la piscină fără părinți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 08:48

O seară care trebuia să fie una de distracție s-a transformat într-o tragedie, la un ștrand din Iași. Un copil de numai 5 ani a ajuns în stare critică la spital, după ce s-a înecat în apă.

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