Alertă în Caraș-Severin! Un hoț a furat o pușcă și 10 cartușe. Polițiștii îl caută cu drone și câini

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 28 oct. 2026, 10:39

Alertă în județul Caraș-Severin, după ce o armă de vânătoare și 10 cartușe au fost furate dintr-o locuință. Polițiștii au declanșat o amplă operațiune pentru prinderea suspectului, care a dispărut înainte să fie găsit de autorități. La căutări participă polițiști, jandarmi și voluntari, iar echipele folosesc drone, camere cu termoviziune și un câine de urmă. Oamenii legii avertizează populația să nu se apropie de persoana căutată, deoarece arma furată nu a fost recuperată.

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