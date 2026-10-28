Alertă în Caraș-Severin! Un hoț a furat o pușcă și 10 cartușe. Polițiștii îl caută cu drone și câini

Alertă în județul Caraș-Severin, după ce o armă de vânătoare și 10 cartușe au fost furate dintr-o locuință. Polițiștii au declanșat o amplă operațiune pentru prinderea suspectului, care a dispărut înainte să fie găsit de autorități. La căutări participă polițiști, jandarmi și voluntari, iar echipele folosesc drone, camere cu termoviziune și un câine de urmă. Oamenii legii avertizează populația să nu se apropie de persoana căutată, deoarece arma furată nu a fost recuperată.
Incidentul a avut loc în satul Poiana Lungă, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin. Potrivit cercetărilor, în perioada 21-25 octombrie 2026, persoane necunoscute ar fi pătruns într-o locuință după ce au forțat ușa de acces. În interiorul casei se afla o cutie metalică în care proprietarul păstra legal două arme de vânătoare. Din aceasta a fost sustrasă una dintre puști, împreună cu 10 cartușe. În urma verificărilor, anchetatorii au obținut indicii despre identitatea persoanei bănuite de furt. Suspectul nu a fost însă găsit, iar arma și muniția sunt în continuare de negăsit.
Anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care a fost comis furtul și să recupereze bunurile sustrase.
Polițiștii îl caută cu drone și camere cu termoviziune. Jandarmii și voluntarii participă la operațiune
Pentru prinderea suspectului, Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a mobilizat echipe din mai multe structuri, sprijinite de jandarmi și voluntari. Căutările sunt desfășurate inclusiv cu ajutorul dronelor și al camerelor cu termoviziune, echipamente care permit verificarea unor suprafețe întinse și identificarea persoanelor în zone greu accesibile, conform presei locale.
La operațiune participă și un câine de urmă, folosit pentru localizarea persoanei bănuite de furt. Informațiile apărute în presa locală arată că suspectul ar fi părăsit zona prin pădure, iar verificările s-ar fi extins și în județele învecinate. Polițiștii continuă activitățile de căutare, în paralel cu investigațiile pentru stabilirea modului în care arma și muniția au fost sustrase din locuință.
Poliția avertizează populația: nu vă apropiați de persoana căutată
Autoritățile au transmis un avertisment pentru locuitorii din zonă, în condițiile în care suspectul ar putea avea asupra sa arma de vânătoare furată. Polițiștii le recomandă cetățenilor să nu încerce să îl oprească, să îl abordeze sau să îl imobilizeze dacă îl observă. Orice informație despre locul în care s-ar putea afla persoana căutată trebuie transmisă imediat autorităților, prin apelarea numărului unic de urgență 112. Operațiunea va continua pentru depistarea suspectului și recuperarea armei și a celor 10 cartușe.