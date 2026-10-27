Situație controversată la ANAF Cluj. O inspectoare era contabila firmelor pe care trebuia să le verifice

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 22:37

Situație controversată la Finanțele din Cluj. O inspectoare fiscală a prestat, timp de aproape șase ani, servicii de contabilitate și consultanță pentru 22 de firme pe care avea atribuția să le controleze. Tribunalul Cluj a condamnat-o la un an și o lună de închisoare cu suspendare.

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