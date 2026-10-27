Situație controversată la ANAF Cluj. O inspectoare era contabila firmelor pe care trebuia să le verifice
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Situație controversată la Finanțele din Cluj. O inspectoare fiscală a prestat, timp de aproape șase ani, servicii de contabilitate și consultanță pentru 22 de firme pe care avea atribuția să le controleze. Tribunalul Cluj a condamnat-o la un an și o lună de închisoare cu suspendare.
O fostă consilieră superioară din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Cluj a fost condamnată după ce, timp de aproape șase ani, a oferit contra cost servicii de contabilitate și consultanță fiscală pentru 22 de societăți comerciale pe care avea atribuția să le verifice. Cristina Vlad a primit un an și o lună de închisoare cu suspendare, într-un dosar instrumentat de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Hotărârea Tribunalului Cluj nu este definitivă.
Cum a ajuns inspectoarea fiscală în fața instanței
Tribunalul Cluj a pronunțat sentința nr. 295/2026 la 20 octombrie. Dosarul a fost soluționat în baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, încheiat de Cristina Vlad cu DNA – Serviciul Teritorial Cluj, la 19 iunie. Potrivit informațiilor din hotărâre, aceasta și-a recunoscut faptele atât în fața procurorilor, cât și în fața instanței.
Fapta pentru care a fost condamnată este prevăzută de articolul 11 din Legea nr. 78/2000 și a fost reținută în formă continuată. Acuzația cuprinde 22 de acte materiale, corespunzătoare celor 22 de societăți pentru care a prestat servicii.
Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.
Timp de aproape șase ani, a oferit servicii contabile unor firme pe care le putea controla
În perioada 22 aprilie 2019 – 31 martie 2025, Cristina Vlad a ocupat funcția de consilier superior în cadrul a două servicii de inspecție fiscală ale AJFP Cluj. Printre responsabilitățile sale se număra verificarea firmelor mici și mijlocii.
Cele 22 de societăți pentru care presta servicii contabile se încadrau în aceeași categorie și aveau sediile în aria teritorială de competență a instituției. Prin urmare, acestea se puteau afla chiar în sfera controalelor fiscale pe care inspectoarea era îndreptățită să le efectueze.
Potrivit instanței, nu era necesar ca firmele respective să fi fost controlate efectiv de Cristina Vlad în perioada vizată. Pentru existența infracțiunii era suficient ca, prin atribuțiile de serviciu, aceasta să fi avut competența de a le verifica.
Ce servicii presta pentru cele 22 de societăți
Conform hotărârii, activitatea desfășurată în paralel cu funcția publică includea gestionarea evidențelor contabile, pregătirea declarațiilor fiscale, întocmirea documentelor legate de salarizare și acordarea de consultanță în domeniul fiscal.
Munca era realizată fie la sediile firmelor, fie de la domiciliu, folosind dispozitive proprii.
În cazul a 16 societăți, serviciile erau derulate prin intermediul unei firme de contabilitate, cu implicarea celor doi administratori ai acesteia. Pentru alte cinci societăți, declarațiile pregătite de inspectoare erau transmise prin portalul fiscal folosind semnătura electronică a unei alte persoane.
Plățile pentru serviciile prestate erau făcute, de regulă, lunar. Banii ajungeau la Cristina Vlad fie în numerar, fie prin transferuri bancare în conturile sale sau în cele ale unor membri ai familiei.
Cum au documentat procurorii activitatea inspectoarei
Ancheta DNA a inclus verificarea tranzacțiilor bancare, analiza unor convorbiri interceptate și percheziții. În martie 2025, anchetatorii au efectuat o percheziție la domiciliu, precum și verificări informatice asupra telefonului și laptopului folosite de inculpată.
Aceste probe au contribuit la documentarea activității desfășurate pentru cele 22 de firme și au fost avute în vedere în cadrul procedurii judiciare.
Pedeapsă cu suspendare și muncă în folosul comunității
Tribunalul Cluj a stabilit o pedeapsă de un an și o lună de închisoare, a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani.
Pe durata termenului de supraveghere, Cristina Vlad trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Cluj, să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Activitatea poate fi desfășurată în cadrul Primăriei Cluj-Napoca sau al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, conform hotărârii.
Nerespectarea cu rea-credință a obligațiilor impuse de instanță sau comiterea unei noi infracțiuni în condițiile prevăzute de lege poate duce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei.
În plus, timp de doi ani, fosta consilieră superioară nu va putea ocupa anumite funcții publice și nici funcții care presupun exercitarea autorității de stat.
Instanța a dispus și confiscarea sumelor găsite la percheziție: 2.000 de lei, 1.400 de lei și 115 euro. De asemenea, Cristina Vlad trebuie să achite 1.534 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.
Judecătorii au invocat gravitatea faptelor și afectarea imparțialității controalelor
În motivarea hotărârii, instanța a apreciat că fapta are o „gravitate ridicată”. Printre elementele luate în considerare s-au numărat funcția publică ocupată, perioada îndelungată în care s-a desfășurat activitatea și caracterul ascuns al acesteia.
Judecătorii au subliniat că situația a compromis imparțialitatea pe care trebuie să o presupună activitatea de control fiscal. În stabilirea pedepsei au fost avute în vedere și circumstanțele personale ale inculpatei: lipsa antecedentelor penale, existența unui copil minor în întreținere și recunoașterea faptelor.
Potrivit motivării, și persoanele care au ajutat-o în desfășurarea activității au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, beneficiind de pedepse mai mici.
Hotărârea Tribunalului Cluj nu este definitivă și poate fi contestată în termenul prevăzut de lege.
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