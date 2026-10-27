România vrea opt noi legături electrice cu țările vecine. Investiții de 2,3 miliarde de lei

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 10:18

România pregătește investiții de aproximativ 2,3 miliarde de lei pentru dezvoltarea legăturilor electrice cu statele vecine, în următorii zece ani. Numărul liniilor de interconexiune de mare tensiune ar putea crește de la 11 la 19, potrivit planului de dezvoltare a rețelei electrice pentru perioada 2026-2035. Proiectele urmăresc să permită României să importe și să exporte mai ușor energie, în funcție de producția internă și de consum. Investițiile nu înseamnă însă că facturile populației vor scădea automat.

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