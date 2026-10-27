România vrea opt noi legături electrice cu țările vecine. Investiții de 2,3 miliarde de lei
Electricitate România
România pregătește investiții de aproximativ 2,3 miliarde de lei pentru dezvoltarea legăturilor electrice cu statele vecine, în următorii zece ani. Numărul liniilor de interconexiune de mare tensiune ar putea crește de la 11 la 19, potrivit planului de dezvoltare a rețelei electrice pentru perioada 2026-2035. Proiectele urmăresc să permită României să importe și să exporte mai ușor energie, în funcție de producția internă și de consum. Investițiile nu înseamnă însă că facturile populației vor scădea automat.
Investiții de 2,3 miliarde de lei. România ar putea avea opt noi legături electrice
Aproape 19% din programul național de investiții în rețeaua de transport a energiei electrice este destinat dezvoltării conexiunilor cu țările vecine. Suma prevăzută pentru aceste proiecte ajunge la aproximativ 2,3 miliarde de lei. În prezent, România dispune de 11 linii electrice de interconexiune de 400 kV. Potrivit planurilor anunțate de Transelectrica, operatorul național de transport al energiei electrice, această infrastructură ar putea fi extinsă la 19 linii.
Noile proiecte vizează legăturile cu Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Ucraina. Sunt avute în vedere două conexiuni suplimentare cu Ungaria, una cu Serbia, două cu Republica Moldova și trei cu Ucraina. Acestea sunt obiective de dezvoltare pentru următorul deceniu, nu lucrări care vor fi finalizate imediat. Realizarea lor depinde și de colaborarea cu operatorii de energie din statele vecine.
Unde vor fi construite noile linii electrice
O parte importantă a investițiilor este concentrată în vestul României, unde urmează să fie dezvoltate legăturile cu Ungaria și Serbia. Printre proiectele prevăzute se numără extinderea infrastructurii electrice dintre Porțile de Fier, Reșița, Timișoara, Săcălaz și Arad. Sunt incluse și lucrări la linia Nădab–Békéscsaba, precum și proiectul Oradea–Józsa, pentru creșterea capacității de schimb cu Ungaria.
În relația cu Serbia, planurile includ dezvoltarea conexiunii Porțile de Fier–Djerdap. Investiții sunt pregătite și în estul țării, unde România urmărește să își îmbunătățească legăturile energetice cu Republica Moldova și Ucraina. Printre proiectele importante se numără liniile Suceava–Bălți, Gutinaș–Strășeni și Artsyz–Isaccea. În paralel, sunt prevăzute lucrări pentru modernizarea rețelei electrice din interiorul țării. Acestea sunt necesare pentru ca energia să poată fi transportată între diferitele regiuni ale României și punctele de interconectare de la graniță.
Ce se schimbă pentru importurile și exporturile de energie ale României
Dezvoltarea legăturilor electrice cu statele vecine este importantă atât pentru importuri, cât și pentru exporturi. În perioadele în care România produce mai multă energie decât consumă, conexiunile suplimentare pot permite transportul unor cantități mai mari către piețele externe. În schimb, atunci când producția internă este insuficientă sau consumul crește, aceleași legături permit importul energiei disponibile în alte state.
Schimburile de energie au crescut deja în 2026. În primele șase luni ale anului, exporturile fizice de energie electrică ale României au crescut cu 52%, ajungând la 4,98 TWh, față de 3,28 TWh în perioada similară din 2025.
În același timp, importurile au crescut cu numai 0,4%, de la 5,75 TWh la 5,77 TWh. Aceste date arată cât de importante sunt schimburile cu statele vecine pentru funcționarea pieței de energie din România. O rețea mai bine conectată poate permite transportul unor volume mai mari de electricitate în ambele sensuri, în funcție de necesarul fiecărei țări.
Vor plăti românii facturi mai mici la electricitate?
Dezvoltarea rețelei electrice poate ajuta la o mai bună circulație a energiei între România și celelalte state europene, dar nu garantează automat reducerea facturilor. Prețul electricității depinde de mai mulți factori, printre care costurile de producție, consumul, cererea de pe piețele regionale și tarifele reglementate.
Interconexiunile suplimentare pot oferi acces la mai multe surse de energie și pot reduce unele blocaje din rețeaua de transport. Totuși, efectul asupra prețului final plătit de consumatori nu poate fi stabilit doar pe baza numărului de linii construite. Investițiile sunt importante și pentru dezvoltarea producției de energie regenerabilă. Centralele eoliene și fotovoltaice produc cantități diferite de electricitate în funcție de condițiile meteorologice, iar rețeaua trebuie să poată prelua și transporta energia disponibilă.
Peste 12 miliarde de lei pentru modernizarea rețelei electrice până în 2035
Cele 2,3 miliarde de lei destinate interconexiunilor reprezintă doar o parte din programul de investiții pregătit pentru următorul deceniu. Planul de dezvoltare a rețelei electrice pentru perioada 2026-2035 are o valoare totală anunțată de peste 12 miliarde de lei și cuprinde 117 lucrări de investiții, dintre care 25 sunt proiecte complet noi. Banii sunt destinați modernizării liniilor și stațiilor electrice existente, construirii unor noi capacități de transport și dezvoltării infrastructurii necesare pentru preluarea energiei produse de noile centrale.
Planul a fost aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în septembrie 2026. Autoritatea a cerut și accelerarea unor proiecte de interconectare, urmând să monitorizeze trimestrial progresul lucrărilor. Programul include și investiții legate de piața europeană de energie, printre care proiecte de interconectare cu Ungaria și modernizarea sistemelor de monitorizare și control al fluxurilor electrice. Obiectivul pentru următorii zece ani este creșterea capacității României de a transporta energie atât în interiorul țării, cât și către statele vecine. Rezultatele vor depinde de ritmul în care investițiile vor fi realizate și de capacitățile care vor deveni efectiv disponibile pentru importuri și exporturi.
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