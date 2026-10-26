Prețurile la carburanți: măsurile de limitare a scumpirilor, prelungite până în ianuarie 2027

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 16:08

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027, pentru a menține măsurile de protecție menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți.

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