Deficitul a urcat la 7,8%, dar Guvernul spune că nu e motiv de alarmă. Ce explicații oferă Ministerul Finanțelor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 oct. 2026, 20:38

După publicarea datelor Eurostat, Ministerul Finanțelor susține că procentul aferent trimestrului al doilea nu trebuie confundat cu deficitul pentru întregul an. Autoritățile invocă investițiile publice și plățile accelerate prin PNRR, în timp ce diferențele dintre metodologia europeană și calculul cash complică interpretarea cifrelor.

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