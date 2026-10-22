PSD lansează noi atacuri la adresa lui Bolojan: „Deficitul a explodat la 9,2%, cel mai mare din UE”

Publicat 22 oct. 2026, 14:35 Actualizat 22 oct. 2026, 14:40

PSD lansează noi acuzații la adresa fostului premier Ilie Bolojan, după publicarea celor mai recente date Eurostat privind deficitul bugetar al României. Social-democrații susțin că măsurile de austeritate și creșterile de taxe adoptate în timpul guvernării sale nu au reușit să îmbunătățească situația finanțelor publice. Potrivit datelor europene, deficitul trimestrial ajustat sezonier a ajuns la 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, față de 7,7% în aceeași perioadă a anului trecut.

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