România, cel mai mare deficit bugetar din UE în trimestrul II din 2026. Ce arată datele Eurostat

România a înregistrat un deficit bugetar de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie. Indicatorul ajustat sezonier a crescut puternic față de începutul anului, însă nu reprezintă deficitul cumulat la șase luni și nu poate fi comparat direct cu ținta bugetară anuală.
În primul trimestru din 2026, deficitul României fusese de 5,5% din PIB, conform seriei actualizate de Eurostat. Astfel, deteriorarea din trimestrul al doilea a fost de 3,7 puncte procentuale. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, când indicatorul se situa la 7,7% din PIB, creșterea a fost de 1,5 puncte procentuale.
Datele europene plasează România la o distanță de două puncte procentuale față de Ungaria, următoarea țară din clasamentul deficitelor bugetare trimestriale.
Cele mai mari deficite ajustate sezonier din trimestrul al doilea au fost înregistrate în:
La nivelul Uniunii Europene, deficitul mediu a fost de 3,5% din PIB, în timp ce zona euro a consemnat un nivel de 3,3%. România s-a situat, astfel, cu 5,7 puncte procentuale peste media UE.
De ce deficitul de 9,2% nu înseamnă automat ratarea țintei anuale
Valoarea publicată de Eurostat descrie situația dintr-un singur trimestru, fiind raportată la PIB-ul trimestrial și ajustată sezonier. Ținta de aproximativ 6% din PIB vizează, în schimb, rezultatul întregului an.
O altă diferență importantă ține de metoda de calcul. Statisticile europene folosesc metodologia ESA, bazată pe contabilitatea de angajamente. Execuția bugetară publicată de Ministerul Finanțelor este calculată în sistem cash, care urmărește în principal încasările și plățile efective.
Potrivit Ministerului Finanțelor, deficitul cash a evoluat astfel:
În primele șase luni din 2026: 41,03 miliarde de lei, echivalentul a 2% din PIB, față de 69,80 miliarde de lei și 3,64% din PIB în perioada similară din 2025.
În primele nouă luni din 2026: 78,52 miliarde de lei, respectiv 3,82% din PIB, comparativ cu 102,47 miliarde de lei și 5,35% din PIB cu un an înainte.
Prin urmare, execuția cash indică o reducere a deficitului față de anul precedent, în timp ce seria trimestrială Eurostat arată o deteriorare între primele două trimestre din 2026. Cele două evoluții nu se exclud, deoarece indicatorii au metodologii și perioade de referință diferite.
În plus, datele trimestriale europene sunt provizorii. Pentru primul trimestru din 2026, deficitul României a fost revizuit de la 3,6% din PIB, în seria publicată în iulie, la 5,5% în cea din octombrie.
Ajustarea bugetară, într-o economie cu un consum în scădere
Evoluția finanțelor publice vine pe fondul unei activități economice slabe. Potrivit datelor INS publicate la 9 octombrie, economia a stagnat în trimestrul al doilea din 2026 față de trimestrul anterior. În primul semestru, PIB-ul a scăzut cu 0,6% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, pe seria brută.
Reducerea consumului a fost unul dintre principalii factori ai acestei evoluții, într-un context în care inflația a afectat veniturile reale.
În mai 2026, salariul mediu real era cu aproximativ 6,9% sub nivelul din aceeași lună a anului anterior. În august, scăderea anuală s-a temperat la aproximativ 0,5%, însă aceasta a fost a paisprezecea lună consecutivă de diminuare a salariului real.
Și puterea de cumpărare a pensionarilor s-a redus. Indicele pensiei medii reale a fost de 98,1% în trimestrul al doilea față de trimestrul precedent, ceea ce corespunde unei scăderi de aproximativ 1,9%.
Presiunile s-au resimțit și în mediul de afaceri. Conform ONRC, 4.782 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele opt luni din 2026, cu 4,85% mai multe decât în intervalul similar din 2025. Separat, o analiză ZF bazată pe date INS indica o reducere cu peste 64.000 a numărului de salariați în iunie 2026 față de iunie 2025.