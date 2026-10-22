Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Ilie Bolojan, acuzat de fostul ministru Adrian Câciu că „a mințit tot timpul” pentru a ascunde deficitul uriaș
Publicat22 oct. 2026, 12:40
Actualizat22 oct. 2026, 12:41
SursăRealitatea.net realitatea plus
Fostul ministru de Finanțe al PSD, Adrian Câciu, a comentat la Realitatea Plus datele Eurostat, care arată că România are nu numai cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, ci și că datele transmise de fostul premier interimar Ilie Bolojan au fost eronate. Câciu consideră că nu este un accident, ci că Bolojan a ascuns deliberat dimensiunea dezastrului, pentru a-și menține imaginea de reformator.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News