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Ilie Bolojan, acuzat de fostul ministru Adrian Câciu că „a mințit tot timpul” pentru a ascunde deficitul uriaș

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat22 oct. 2026, 12:40
Actualizat22 oct. 2026, 12:41
SursăRealitatea.net realitatea plus

Fostul ministru de Finanțe al PSD, Adrian Câciu, a comentat la Realitatea Plus datele Eurostat, care arată că România are nu numai cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, ci și că datele transmise de fostul premier interimar Ilie Bolojan au fost eronate. Câciu consideră că nu este un accident, ci că Bolojan a ascuns deliberat dimensiunea dezastrului, pentru a-și menține imaginea de reformator.

În intervenția sa la Realitatea Plus, Adrian Câciu l-a acuzat direct pe Ilie Bolojan că „a mințit” în legătură cu datele bugetare.

Șmecheria lui (Ilie Bolojan - N.R.)a fost să ascundă cifrele, să măsluiască deficitul.

Realitatea demonstrată de Eurostat este că deficitul a fost falsificat, da? Pentru că el să iasă și să spună: «Aoleu, dom'le, uite, v-am pus taxe, dar uite, am redus eu cheltuielile».

Realitatea este că nu le-a redus. Realitatea este că trebuie plătite facturile, peste 37 de miliarde de lei față de ceea ce știam că trebuie plătit. Și, de fapt, el a vrut să plece înainte de a anunța deficitul, pentru a da vina pe viitorul guvern.

Aduceți-vă aminte de ultimii șapte ani, de aceste guverne. Guvernele Orban și Cîțu au făcut un deficit de 9,8%. După aceea am avut un alt ministru de Finanțe liberal, domnul Boloș, care a făcut un deficit de 9,3%. Și au venit marii salvatori ai nației, «bolojeniștii», care, de fapt, ne-au aruncat și mai rău în post și au lăsat, la jumătatea anului, un deficit de 9,2%. Este imens.

Se rezolvă problema, dar ea nu mai poate fi rezolvată doar de către români. Politicienii trebuie să rezolve această situație, să plătească facturile la zi și, după aceea, să intrăm în normalitate cu noul buget.

Dacă vreți o opinie de la mine, ca reprezentant al PSD, va trebui închis deficitul. Că va fi 7%, că va fi 8%, că va fi 9%, este deficitul lui Bolojan, deficitul incompetenței. Românii au plătit destul.

— a declarat Adrian Câciu, fost ministru PSD al Finanțelor.

Acuzațiile lui Câciu vin la câteva ore după ce Biroul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) a publicat datele care arată că România a înregistrat un deficit bugetar de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate pe 21 octombrie. Indicatorul ajustat sezonier a crescut puternic față de începutul anului, însă nu reprezintă deficitul cumulat la șase luni și nu poate fi comparat direct cu ținta bugetară anuală.

România, cel mai mare deficit bugetar din UE în trimestrul II din 2026. Ce arată datele Eurostat

Potrivit surselor Realitatea Plus, Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte în cursul zilei de joi datele exacte, una dintre ipoteze fiind că deficitul a atins un nivel record pentru că guvernul interimar condus de Ilie Bolojan nu a achitat o serie de facturi către diverși prestatori.

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