Ce salarii câștigă curierii în 2026. Cât pot crește veniturile de Black Friday și de sărbători

Publicat 26 oct. 2026, 10:59 Actualizat 26 oct. 2026, 11:11

Curierii din România pot câștiga câteva mii de lei pe lună, iar în perioadele aglomerate, precum Black Friday și sărbătorile de iarnă, veniturile pot crește în funcție de numărul coletelor livrate și de bonusurile oferite. Salariile diferă de la o companie la alta, însă contează și orașul, experiența și tipul contractului. O analiză publicată în aprilie 2026 oferă estimări pentru patru dintre principalii operatori de curierat: DHL, Sameday, FAN Courier și GLS.

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