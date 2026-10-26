Ce salarii câștigă curierii în 2026. Cât pot crește veniturile de Black Friday și de sărbători

Curierii din România pot câștiga câteva mii de lei pe lună, iar în perioadele aglomerate, precum Black Friday și sărbătorile de iarnă, veniturile pot crește în funcție de numărul coletelor livrate și de bonusurile oferite. Salariile diferă de la o companie la alta, însă contează și orașul, experiența și tipul contractului. O analiză publicată în aprilie 2026 oferă estimări pentru patru dintre principalii operatori de curierat: DHL, Sameday, FAN Courier și GLS.
Ce salarii au curierii la companiile de curierat în 2026
Potrivit estimărilor publicate de Meseriile.ro, veniturile lunare diferă în funcție de salariul de bază, tichetele de masă și bonusurile de performanță. Iată cum arată comparația salariilor în 2026:
DHL - salariu de bază estimat: 3.800–4.200 de lei net; cu tichete de masă și bonusuri, venitul total poate ajunge la 5.000–5.700 de lei pe lună
Sameday - 3.000–3.400 de lei net; bonusurile pentru volumul coletelor și activitatea la easybox pot ridica venitul total la 4.700–5.800 de lei pe lună
FAN Courier - 3.200–3.600 de lei net; cu tichete și bonusuri, venitul total poate ajunge la 4.500–5.300 de lei pe lună
GLS România - 3.100–3.400 de lei net; cu beneficii și bonusuri, venitul total poate ajunge la 4.300–5.000 de lei pe lună
Cum cresc veniturile curierilor de Black Friday sau de sărbătorile de iarnă
Săptămânile de Black Friday sau cele dinaintea Crăciunului aduc un volum ridicat de comenzi online, ceea ce înseamnă mai multe colete de sortat, transportat și livrat. Pentru curieri, perioada poate fi mai solicitantă decât o săptămână obișnuită, mai ales în marile orașe.
Venitul suplimentar depinde însă de regulile fiecărui angajator. În funcție de contract, pot exista bonusuri pentru numărul de livrări, respectarea termenelor sau atingerea unor obiective de performanță.
Trebuie făcută și o distincție între salariul unui curier angajat și încasările unei persoane care livrează în baza unei colaborări independente. În al doilea caz, combustibilul, întreținerea vehiculului și taxele pot reduce considerabil suma rămasă după cheltuieli.
Ce trebuie verificat înainte de a accepta un post de curier
Dacă te gândești să lucrezi în domeniul curieratului, nu te opri la suma maximă menționată într-un anunț. Verifică:
Salariul de bază: este exprimat în brut sau în net?
Tichetele de masă: sunt incluse în suma prezentată?
Bonusurile: sunt garantate sau depind de numărul de livrări?
Programul: sunt necesare ore suplimentare sau ture în weekend?
Costurile: cine suportă combustibilul și întreținerea vehiculului?
Ca reper suplimentar, o ofertă publicată în octombrie 2026 prin ANOFM pentru un post de curier în Măgurele indica un salariu de 4.325–4.800 de lei brut pe lună, plus bonuri de masă. Oferta se referă la un singur post și nu poate fi generalizată la toate firmele de curierat.