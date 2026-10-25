Țările din UE cu cel mai mare salariu minim. Unde e România

Publicat 25 oct. 2026, 16:35 Sursă Realitatea PLUS

Care sunt țările din UE unde salariul minim brut este cel mai mare? Sunt cinci state europene unde salariul minim trece de 2.200 de euro, iar Romania se afla pe locul 20 din 22 de state aflate in acest clasament realizat de Eurostat.

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