Țările din UE cu cel mai mare salariu minim. Unde e România
Euro / Sursa foto - Arhivă
Care sunt țările din UE unde salariul minim brut este cel mai mare? Sunt cinci state europene unde salariul minim trece de 2.200 de euro, iar Romania se afla pe locul 20 din 22 de state aflate in acest clasament realizat de Eurostat.
5 țări UE cu salariul minim peste 2.200 de euro
România se numără printre statele Uniunii Europene cu cele mai mici salarii minime brute, potrivit clasamentului Eurostat. Cu un salariu minim de 825 de euro, echivalentul a aproximativ 4.413 lei, țara noastră ocupă locul 20 din cele 22 de state membre care au un salariu minim național stabilit prin lege.
La polul opus se află Luxemburg, unde salariul minim brut ajunge la 2.771 de euro pe lună. În total, cinci țări europene depășesc pragul de 2.200 de euro, potrivit datelor prezentate în clasament.
Top 5 țări din UE cu cele mai mari salarii minime
Diferențele dintre statele europene sunt considerabile. În timp ce angajații din unele țări beneficiază de salarii minime brute de peste 2.300 de euro, în altele veniturile minime legale sunt de câteva ori mai mici.
Potrivit datelor Eurostat prezentate, primele cinci poziții sunt ocupate de următoarele state:
1. Luxemburg - 2.771 de euro
2. Irlanda - 2.391 de euro
3. Germania - 2.343 de euro
4. Țările de Jos - 2.338 de euro
5. Belgia - 2.234 de euro
Luxemburg conduce clasamentul european, cu un salariu minim brut care depășește cu aproape 1.950 de euro nivelul indicat pentru România.
Unde se situează Franța, Spania și Polonia
În continuarea clasamentului se regăsesc și alte economii europene importante. Franța ocupă locul al șaselea, cu un salariu minim brut de 1.867 de euro, urmată de Slovenia și Spania.
Primele zece poziții sunt completate de Lituania și Polonia, potrivit cifrelor prezentate de Eurostat.
Clasamentul continuă astfel:
6. Franța -1.867 de euro
7. Slovenia - 1.482 de euro
8. Spania - 1.425 de euro
9. Lituania - 1.153 de euro
10. Polonia - 1.119 de euro
România, pe locul 20 în topul salariilor minime din UE
România se află în partea de jos a clasamentului, cu un salariu minim brut de 825 de euro, echivalentul a aproximativ 4.413 lei, conform datelor furnizate.
Țara noastră ocupă poziția a 20-a din cele 22 de state membre care au un salariu minim național stabilit prin lege.
În clasamentul țărilor cu cele mai mici salarii minime brute se regăsesc:
18. Slovacia - 915 euro
19. Ungaria - 906 euro
20. România - 825 de euro, aproximativ 4.413 lei
21. Letonia - 780 de euro
22. Bulgaria - 620 de euro
Bulgaria înregistrează cea mai mică valoare din acest clasament, cu un salariu minim brut de 620 de euro. România se situează deasupra Letoniei și Bulgariei, dar rămâne mult în urma statelor din vestul și nord-vestul Europei.
Ce țări din UE nu au un salariu minim național unic
Nu toate statele membre ale Uniunii Europene stabilesc un salariu minim național printr-o valoare unică prevăzută de lege.
Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia nu au un salariu minim național unic stabilit prin lege în sistemul descris de Eurostat. În aceste țări, nivelurile minime de remunerare sunt stabilite în principal prin negocieri colective și acorduri încheiate între partenerii sociali, în funcție de sectorul de activitate.
Prin urmare, absența unui salariu minim național unic nu înseamnă că angajații din aceste state nu beneficiază de mecanisme de protecție a veniturilor.
Salariul minim brut nu reflectă întotdeauna puterea de cumpărare
Deși diferențele nominale dintre salariile minime din UE sunt mari, comparația sumelor brute nu oferă, singură, o imagine completă asupra nivelului de trai.
Costurile pentru alimente, chirii, utilități și servicii diferă de la o țară la alta. În plus, salariul brut nu este identic cu suma pe care angajatul o primește efectiv după plata taxelor și contribuțiilor.
Pentru a compara mai corect nivelul de trai, trebuie luate în calcul atât veniturile nete, cât și puterea de cumpărare și cheltuielile obișnuite ale unei gospodării.
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