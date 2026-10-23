Indexarea pensiilor în 2027: Cât ar putea crește pensia minimă
Guvernul analizează mai multe scenarii pentru indexarea pensiilor în 2027, în condițiile în care autoritățile trebuie să găsească un echilibru între veniturile pensionarilor și reducerea deficitului bugetar.
Pe masa discuțiilor se află variante de majorare cu 7%, 5% sau chiar un procent mai mic, în timp ce reprezentanții pensionarilor solicită inclusiv creșterea pensiei minime, care este în prezent de 1.281 de lei. Aproape un milion de pensionari depind de acest venit lunar, iar procentul final de indexare urmează să fie stabilit de Guvern.
Indexarea pensiilor în 2027: Guvernul analizează mai multe variante
Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor analizează impactul bugetar al unei eventuale majorări a pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Decizia va depinde de resursele disponibile și de măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.
Printre scenariile luate în calcul se numără o indexare cu 7%, o creștere de 5% sau o majorare sub acest nivel. De asemenea, în discuțiile privind nivelul indexării este menționat și procentul de 3,4%.
Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie oficială privind procentul care va fi aplicat pensiilor în 2027. Valoarea finală ar urma să fie clarificată în cadrul procesului de elaborare a bugetului de stat pentru anul viitor.
Autoritățile trebuie să țină cont atât de nevoile pensionarilor, cât și de obligația de a controla cheltuielile publice, în contextul presiunilor asupra finanțelor statului.
Cât ar putea ajunge pensia minimă după o majorare de 5%
Pensia minimă este în prezent de 1.281 de lei, iar reprezentanții seniorilor solicită majorarea acesteia pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi.
În cazul unei indexări cu 5%, pensia minimă ar crește cu aproximativ 64 de lei și ar ajunge la circa 1.345 de lei pe lună.
Iată cum ar arăta pensia minimă în funcție de câteva dintre variantele analizate:
Majorare de 3,4%: aproximativ 1.325 de lei, în creștere cu 44 de lei.
Majorare de 5%: aproximativ 1.345 de lei, în creștere cu 64 de lei.
Majorare de 7%: aproximativ 1.371 de lei, în creștere cu 90 de lei.
Majorare de 7,3%: aproximativ 1.375 de lei, în creștere cu 94 de lei.
Calculele sunt estimative și presupun aplicarea procentelor la nivelul actual de 1.281 de lei. Acestea nu reprezintă valori aprobate de Guvern.
Pentru pensionarii cu venituri mici, chiar și o majorare modestă ar putea aduce un sprijin suplimentar pentru plata facturilor, cumpărarea alimentelor și achitarea cheltuielilor pentru medicamente.
Ce prevede formula de indexare a pensiilor
Potrivit formulei prevăzute de legislația pensiilor, valoarea punctului de referință se actualizează în funcție de rata medie anuală a inflației și de o parte din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.
Aplicarea formulei legale ar putea conduce la un procent de majorare mai mare decât cel luat în calcul în unele dintre scenariile discutate în prezent. În estimările prezentate în spațiul public este menționată o creștere de aproximativ 11%, în timp ce o altă variantă pornește de la rata inflației din 2025, estimată la 7,3%.
Totuși, procentul de 11% trebuie privit ca o estimare, nu ca o majorare confirmată. Aplicarea efectivă a formulei depinde de prevederile legale în vigoare pentru anul respectiv și de eventualele măsuri legislative adoptate de autorități.
Deficitul bugetar și datoria publică, principalele provocări pentru Guvern
Decizia privind indexarea pensiilor pentru 2027 vine într-un context economic dificil. Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar, în timp ce datoria publică a depășit pragul de 60% din produsul intern brut.
Aceste presiuni pot influența nivelul majorărilor pe care statul și le poate permite fără să agraveze dezechilibrele bugetare.
Pe de altă parte, reprezentanții pensionarilor atrag atenția asupra dificultăților întâmpinate de persoanele care trăiesc din venituri reduse și cer măsuri care să protejeze puterea de cumpărare, inclusiv prin creșterea pensiei minime.
Când va fi anunțat procentul de indexare a pensiilor pentru 2027
Procentul exact al indexării pensiilor urmează să fie stabilit de Executiv, iar informațiile concrete sunt așteptate în etapa de elaborare a bugetului de stat pentru 2027.
Până la anunțarea unei decizii oficiale, variantele de 3,4%, 5%, 7% și 7,3% rămân scenarii de analiză, nu majorări garantate.
Pentru pensionari, miza este importantă, în special pentru cei care primesc pensia minimă de 1.281 de lei. O eventuală creștere ar putea oferi un sprijin suplimentar, însă impactul real asupra nivelului de trai va depinde de procentul aprobat și de evoluția prețurilor.
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