Indexarea pensiilor în 2027: Cât ar putea crește pensia minimă

Publicat 23 oct. 2026, 16:41 Actualizat 23 oct. 2026, 16:45 Sursă Realitatea PLUS

Guvernul analizează mai multe scenarii pentru indexarea pensiilor în 2027, în condițiile în care autoritățile trebuie să găsească un echilibru între veniturile pensionarilor și reducerea deficitului bugetar.

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