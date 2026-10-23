MyCNPP: cum afli ce pensie vei avea și câți ani ai muncit. Aplicația îți arată totul pe telefon
Aplicația MyCNPP
Românii care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii, când se pot pensiona sau ce sumă ar putea primi lunar au la dispoziție aplicația MyCNPP, dezvoltată de Casa Națională de Pensii Publice. Serviciul poate fi folosit direct de pe telefon și permite consultarea stagiului de cotizare, simularea pensiei viitoare, descărcarea talonului electronic și transmiterea cererilor către casele teritoriale de pensii. Aplicația este gratuită și se adresează atât persoanelor care lucrează, cât și pensionarilor.
MyCNPP oferă acces la informații personale din sistemul public de pensii, fără să mai fie nevoie de o deplasare la ghișeu pentru fiecare verificare. Cei care au deja un cont CNPP îl pot utiliza în continuare, iar persoanele care nu sunt înregistrate au la dispoziție mai multe metode de creare a contului. Serviciile fac parte din procesul de digitalizare a Casei de Pensii, după ce instituția a pus la dispoziția românilor și un nou portal prin care pot verifica vechimea în muncă, contribuțiile și documentele de pensionare.
Ce este MyCNPP și cine poate folosi aplicația Casei de Pensii
MyCNPP este aplicația mobilă oficială a Casei Naționale de Pensii Publice, prin care românii pot accesa serviciile electronice disponibile în Spațiul Privat Virtual al instituției. Practic, informațiile care înainte trebuiau solicitate de la casa teritorială de pensii pot fi consultate, în numeroase situații, direct de pe telefon.
Aplicația este utilă atât angajaților care vor să verifice dacă perioadele lucrate apar în evidențele oficiale, cât și persoanelor care se apropie de pensionare și doresc să afle ce stagiu de cotizare au acumulat. Pensionarii pot consulta informații despre decizia de pensionare, pot descărca talonul electronic și pot trimite diferite solicitări. Un avantaj este că serviciile electronice pot fi accesate și în afara programului de lucru al instituției. Astfel, utilizatorii își pot verifica informațiile sau pot transmite cereri inclusiv seara și în weekend. Documentele depuse sunt însă analizate în cadrul programului și al procedurilor administrative ale instituției.
Aplicația este conectată la sistemul informatic al CNPP, ceea ce înseamnă că afișează informațiile deja înregistrate în evidențele oficiale. Dacă un anumit document sau o perioadă de cotizare lipsește din baza de date, situația trebuie verificată și, dacă este cazul, completată prin procedurile legale.
De unde descarci MyCNPP și cât costă instalarea aplicației
MyCNPP poate fi descărcată gratuit din Google Play, pentru telefoanele care folosesc sistemul Android, și din App Store, pentru iPhone și iPad. Aplicația trebuie căutată după denumirea oficială, MyCNPP, iar înainte de instalare este recomandată verificarea dezvoltatorului, care trebuie să fie Casa Națională de Pensii Publice. Pentru dispozitivele Apple este necesar sistemul iOS 15.0 sau o versiune mai nouă, respectiv iPadOS 15.0 sau o versiune ulterioară. Utilizatorii Android pot verifica direct în Google Play dacă aplicația este compatibilă cu telefonul lor.
După instalare, utilizatorul trebuie să se autentifice sau să înceapă procedura de creare a unui cont. Simplul fapt că aplicația a fost descărcată nu oferă automat acces la informațiile personale, deoarece CNPP trebuie să verifice identitatea fiecărei persoane înainte de a permite consultarea datelor despre pensie și contribuții. Cei care nu doresc să utilizeze aplicația mobilă pot accesa aceleași servicii prin portalul oficial cnpp.ro, din Spațiul Privat Virtual. Platforma funcționează de pe calculator, telefon sau tabletă, astfel încât fiecare utilizator poate alege varianta care îi este mai comodă.
Cum îți faci cont MyCNPP. Cele trei variante de înregistrare
Pentru accesarea serviciilor personale este necesar un cont verificat. Casa Națională de Pensii Publice permite crearea acestuia prin trei metode: folosind identitatea digitală ROeID, prin certificat electronic calificat sau printr-o cerere care trebuie confirmată la casa teritorială de pensii. Prima variantă este autentificarea prin ROeID, sistemul național de identitate digitală. Dacă ai deja un cont ROeID activ, îl poți folosi pentru înregistrarea și conectarea la serviciile CNPP. Datele tale de identificare sunt preluate prin sistemul de autentificare, astfel încât nu mai trebuie să mergi la ghișeu pentru confirmarea identității.
A doua variantă se adresează persoanelor care dețin un certificat electronic calificat. În acest caz, cererea de înregistrare se completează și se semnează electronic, apoi este transmisă spre verificare casei teritoriale de pensii competente. Procedura poate fi realizată integral online. A treia variantă este destinată persoanelor care nu folosesc ROeID și nu dețin un certificat electronic calificat. Utilizatorul completează cererea de înregistrare, o transmite prin platformă și primește un număr de înregistrare. Ulterior, trebuie să se prezinte la casa teritorială de pensii pentru semnarea documentului și confirmarea identității.
Primele două metode permit, așadar, crearea contului fără deplasare, în timp ce ultima presupune și prezentarea la ghișeu.
Cum obții ROeID pentru a te autentifica în MyCNPP
Persoanele care vor să utilizeze ROeID, dar nu au încă o identitate digitală, trebuie să descarce mai întâi aplicația ROeID pe telefon. Pentru înregistrare sunt necesare un smartphone și o carte de identitate valabilă. Procedura presupune fotografierea actului de identitate, realizarea unei fotografii de tip selfie și înregistrarea unui scurt videoclip prin care este verificată identitatea solicitantului. Aplicația afișează instrucțiuni pentru fiecare etapă, inclusiv modul în care trebuie poziționată camera telefonului.
Completarea pașilor durează, în mod obișnuit, câteva minute, însă activarea identității digitale nu se face neapărat imediat. Verificarea poate dura între 24 și 72 de ore lucrătoare, iar în perioadele aglomerate termenul se poate prelungi. După aprobarea contului, ROeID poate fi folosit pentru conectarea la serviciile CNPP, dar și la alte platforme ale instituțiilor publice care acceptă această metodă de autentificare. Astfel, persoanele care folosesc deja identitatea digitală nu trebuie să creeze câte un sistem separat de autentificare pentru fiecare instituție compatibilă.
Ce se întâmplă dacă ai deja un cont pe vechiul portal CNPP
Persoanele care aveau un cont pe vechiul portal al Casei Naționale de Pensii Publice nu trebuie să înceapă din nou procedura de înregistrare. Conturile existente au fost transferate în noua platformă digitală, lansată la 1 septembrie 2026, iar utilizatorii își pot folosi în continuare datele de autentificare. Pentru conectare pot fi utilizate adresa de e-mail și parola asociate contului sau identitatea digitală ROeID. Dacă parola a fost uitată, recuperarea se face prin funcția dedicată, disponibilă în secțiunea de autentificare a portalului.
CNPP pune la dispoziție și tutoriale pentru crearea contului, autentificare și resetarea parolei. În cazul persoanelor care întâmpină dificultăți, aceste materiale pot fi consultate înainte de a solicita ajutorul casei teritoriale de pensii. La înregistrare trebuie utilizată o adresă de e-mail reală, la care titularul are acces. CNPP precizează că nu sunt acceptate anumite servicii care ascund adresa reală prin intermediul unor adrese generate automat. Adresa de e-mail este folosită inclusiv pentru comunicările legate de cererile transmise instituției.
Cum verifici vechimea în muncă și stagiul de cotizare în MyCNPP
Una dintre cele mai utile funcții ale aplicației este verificarea stagiului de cotizare. Aceasta permite consultarea perioadelor înregistrate în sistemul public de pensii și a punctajelor realizate de-a lungul activității profesionale. Pentru a consulta aceste informații, utilizatorul trebuie să se autentifice în contul personal și să acceseze secțiunea de rapoarte. De aici poate solicita generarea unui document privind stagiul de cotizare și punctajele înregistrate la CNPP.
Raportul este disponibil în format PDF și este semnat electronic de instituție. Documentul poate fi descărcat pe telefon sau calculator și păstrat pentru verificări ulterioare. Rapoartele generate rămân și în istoricul contului. Prin această funcție, angajații pot verifica dacă perioadele în care au lucrat apar în evidențele Casei de Pensii. De exemplu, o persoană care a avut mai mulți angajatori poate consulta informațiile înregistrate pentru fiecare perioadă și poate observa dacă există luni sau ani care necesită clarificări. În aplicație pot fi accesate și informații din carnetul de muncă scanat, în măsura în care documentul se află în evidențele instituției. Pentru persoanele care au lucrat înainte de aprilie 2001, aceste informații pot fi importante la stabilirea drepturilor de pensionare.
Ce faci dacă observi că lipsesc ani sau luni din vechimea în muncă
Dacă raportul generat în MyCNPP nu conține toate perioadele lucrate, primul pas este verificarea informațiilor și compararea lor cu documentele personale. Lipsa unei perioade din evidența electronică nu înseamnă automat că aceasta nu poate fi recunoscută la stabilirea pensiei. Pentru activitatea desfășurată înainte de 1 aprilie 2001, dovada vechimii în muncă se face în principal prin carnetul de muncă. Dacă anumite perioade nu sunt înscrise în document, pot fi necesare adeverințe eliberate de fostul angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator economic autorizat, în condițiile legii.
Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, stagiul de cotizare se regăsește în baza de date a CNPP, pe baza declarațiilor nominale depuse de angajatori. Dacă o anumită lună sau perioadă nu apare, persoana interesată poate solicita lămuriri atât casei teritoriale de pensii, cât și angajatorului. În cazul în care carnetul de muncă a fost pierdut, dovada perioadelor anterioare anului 2001 se poate face prin alte documente prevăzute de lege. CNPP precizează că, în anumite situații, este necesară inclusiv publicarea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial.
Persoanele care au neclarități pot solicita o adeverință privind stagiul de cotizare și prin e-mail, însoțită de copia actului de identitate, folosind datele de contact ale casei teritoriale competente.
Cum îți estimezi pensia în MyCNPP și ce sumă poți afla
Aplicația MyCNPP include și un simulator al pensiei, destinat persoanelor care vor să afle, orientativ, ce sumă ar putea primi după retragerea din activitate. Calculul pornește de la informațiile despre stagiul de cotizare înregistrate în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice. Utilizatorul poate consulta o estimare bazată pe perioadele deja înregistrate, dar are și posibilitatea de a adăuga alte intervale, cum ar fi perioade lucrate anterior, stagii cumpărate sau ani viitori de contribuție. Astfel, poate observa cum se modifică rezultatul în funcție de datele introduse.
De exemplu, o persoană care a acumulat 30 de ani de cotizare poate verifica o estimare bazată pe situația actuală, apoi poate introduce un scenariu în care continuă să lucreze încă cinci ani. Simulatorul va afișa o nouă valoare orientativă, corespunzătoare informațiilor folosite în calcul. Suma indicată nu reprezintă însă o pensie garantată. Valoarea efectivă este stabilită de casa de pensii în momentul soluționării dosarului, în funcție de documentele depuse și de legislația aplicabilă. Dacă între timp apar modificări ale regulilor de calcul sau ale datelor personale, și rezultatul poate fi diferit. Pentru o estimare cât mai apropiată de situația reală, este recomandat ca utilizatorul să verifice mai întâi stagiul de cotizare și să clarifice eventualele perioade lipsă din evidențe.
Poți afla când ieși la pensie fără să ai cont MyCNPP?
Românii care vor să afle doar vârsta estimată de pensionare pot folosi și simulatorul disponibil pe portalul CNPP, fără să fie obligatorie crearea unui cont personal. Serviciul are două variante de utilizare. Prima permite introducerea manuală a datelor necesare calculului și poate fi accesată fără autentificare. Utilizatorul completează informațiile solicitate, iar platforma afișează rezultatul estimativ.
A doua variantă utilizează datele personale deja înregistrate în sistemul public de pensii. Pentru aceasta este necesară autentificarea în Spațiul Privat Virtual, deoarece sunt accesate informații individuale despre activitatea profesională și contribuții. Simularea poate fi utilă persoanelor care se apropie de vârsta pensionării și vor să verifice momentul de la care ar putea solicita pensia. Rezultatul trebuie însă raportat la situația personală, inclusiv la stagiul de cotizare, perioadele asimilate și eventualele condiții speciale sau deosebite de muncă.
Cum descarci talonul de pensie electronic din MyCNPP
Pensionarii care primesc pensia într-un cont bancar pot consulta talonul electronic de plată direct în MyCNPP. Documentul conține informațiile privind drepturile de pensie și poate fi descărcat, fără să mai fie necesară deplasarea la casa teritorială pentru obținerea lui. Pentru activarea serviciului, persoanele care nu au ales anterior această opțiune trebuie să își exprime acordul în secțiunea „E-Talon” din contul personal. După bifarea consimțământului, instituția începe procedura de generare și transmitere a documentului electronic.
Talonul nu apare neapărat imediat după activarea opțiunii. În funcție de ziua în care este acordat consimțământul, documentul poate deveni disponibil în luna următoare sau în cea de-a doua lună. Data-limită de procesare este stabilită lunar și poate varia între zilele 5 și 10, în funcție de calendar și de sărbătorile legale. Pensionarii care beneficiau deja de talonul electronic pe vechiul portal CNPP pot consulta documentele în noul cont, fără să fie necesară repetarea procedurii de înregistrare pentru acest serviciu.
În secțiunea „E-Talon” sunt disponibile pentru vizualizare maximum șase documente. Din acest motiv, este util ca pensionarii să descarce taloanele pe care vor să le păstreze pentru o perioadă mai lungă. Talonul aferent lunii decembrie, care include cupoanele de călătorie cu reducere de 50% sau 100%, este transmis beneficiarilor și în format fizic. Autenticitatea documentelor electronice poate fi verificată prin serviciul CNPP dedicat scanării codului QR.
Ce cereri poți trimite online la Casa de Pensii prin MyCNPP
Prin aplicația MyCNPP pot fi transmise mai multe categorii de cereri către casele teritoriale de pensii. Serviciul este util persoanelor care nu se pot deplasa ușor la ghișeu, dar și celor care preferă să completeze documentele de acasă. Platforma permite transmiterea solicitărilor din domeniul pensiilor publice, accidentelor de muncă și bolilor profesionale, biletelor de tratament balnear, ajutorului de deces și pensiilor internaționale.
Pentru depunerea unei cereri, utilizatorul selectează categoria potrivită, completează formularul electronic și atașează documentele solicitate. Ulterior, urmează pașii de semnare și transmite cererea către casa teritorială de pensii competentă.
Dacă sunt necesare documente justificative, acestea trebuie încărcate în formatul acceptat de platformă. Fotografiile actelor trebuie să fie clare și să cuprindă toate informațiile necesare. Documentele originale trebuie păstrate, deoarece pot fi solicitate ulterior în anumite proceduri. După transmitere, cererea intră în circuitul administrativ al instituției. Utilizatorul poate consulta istoricul solicitărilor și poate verifica dacă sunt necesare completări sau documente suplimentare.
Cum urmărești stadiul unei cereri depuse la Casa de Pensii
Persoanele care transmit cereri prin MyCNPP pot urmări evoluția acestora în secțiunea „Istoric cereri”. Aici sunt afișate solicitările înregistrate și informațiile disponibile despre stadiul lor. Utilizatorul poate vedea dacă o cerere se află în curs de analiză, dacă instituția solicită documente suplimentare sau dacă a fost comunicată o soluție. În cazul în care sunt necesare clarificări, acestea pot fi transmise prin platformă, în funcție de opțiunile disponibile pentru cererea respectivă.
Această funcție poate reduce nevoia de a suna repetat la casa teritorială de pensii pentru a afla ce se întâmplă cu dosarul. Totuși, termenul de soluționare depinde de natura solicitării, de documentele depuse și de procedurile prevăzute de lege. Pe lângă cererile propriu-zise, aplicația permite transmiterea de petiții și sesizări, precum și adresarea unor întrebări către consultanții CNPP. Pentru obținerea unui răspuns util, solicitările trebuie să conțină suficiente informații despre situația prezentată.
Ce informații despre Pilonul II de pensii poți consulta în aplicație
MyCNPP oferă acces și la informații privind contribuțiile virate către sistemul de pensii administrate privat, cunoscut drept Pilonul II. Persoanele care contribuie la acest sistem pot verifica datele disponibile în evidențele CNPP, inclusiv informații referitoare la fondul de pensii. Pilonul II funcționează separat de pensia publică administrată de CNPP, chiar dacă sumele direcționate către fondurile private provin din contribuțiile de asigurări sociale. Banii acumulați în contul individual sunt administrați de societatea care gestionează fondul privat la care persoana este înscrisă.
Prin MyCNPP pot fi consultate informațiile despre contribuții existente în sistemul public, însă valoarea actuală a economiilor acumulate trebuie verificată și la administratorul fondului de pensii private. Această valoare poate fi influențată de contribuțiile virate și de evoluția investițiilor realizate de fond. Prin urmare, suma acumulată în Pilonul II nu trebuie confundată cu estimarea pensiei publice afișată de simulatorul CNPP.
Ce trebuie să știi despre protecția datelor personale în MyCNPP
Pentru că aplicația oferă acces la informații despre contribuții, pensii și documente personale, utilizatorii trebuie să acorde atenție securității contului. MyCNPP poate prelucra date de identificare, informații privind dosarul de pensie, documente încărcate voluntar și anumite date tehnice necesare funcționării aplicației. În funcție de serviciul accesat, telefonul poate solicita permisiunea de a folosi camera, fișierele sau notificările.
CNPP precizează că legătura dintre aplicație și serverele instituției este criptată, iar informațiile sunt păstrate pe infrastructura sa. Instituția declară că datele personale nu sunt vândute și nu sunt folosite pentru publicitate sau marketing. Pentru evitarea fraudelor, aplicația trebuie instalată numai din magazinele oficiale, iar datele de autentificare nu trebuie comunicate altor persoane. Mesajele care cer parole, coduri de acces sau informații bancare prin linkuri necunoscute trebuie tratate cu prudență.
Cei care doresc ștergerea contului pot trimite o solicitare prin secțiunea „Petiții & Sesizări”, la categoria „Altele”. Procedura poate fi finalizată dacă nu există cereri în curs de soluționare. Ștergerea contului nu duce însă la eliminarea datelor oficiale privind contribuțiile și pensia, deoarece acestea sunt păstrate potrivit legislației.
Ce faci dacă aplicația MyCNPP nu funcționează sau nu te poți autentifica
Dacă aplicația nu permite conectarea, primul pas este verificarea datelor de autentificare și a conexiunii la internet. Persoanele care folosesc contul CNPP cu e-mail și parolă pot apela la funcția de recuperare a parolei, disponibilă pe portalul instituției. În cazul autentificării prin ROeID, trebuie verificat dacă identitatea digitală este activă și dacă procesul de înregistrare a fost finalizat. Dacă solicitarea este încă în curs de verificare, accesul la serviciile personale CNPP poate fi amânat până la aprobare.
Dacă aplicația mobilă nu este compatibilă cu telefonul, serviciile pot fi accesate prin intermediul portalului web. Totodată, persoanele care nu pot utiliza serviciile electronice au în continuare posibilitatea de a solicita informații direct de la casa teritorială de pensii. Pe site-ul cnpp.ro sunt disponibile tutoriale și instrucțiuni pentru cele mai importante funcții. În secțiunea de contact poate fi identificată casa teritorială competentă, împreună cu adresa, numărul de telefon și celelalte informații necesare.
Poți folosi MyCNPP dacă locuiești sau muncești în străinătate?
Aplicația poate fi utilă și românilor care locuiesc în afara țării și vor să consulte informațiile privind perioadele în care au contribuit la sistemul public de pensii din România. Persoanele care au lucrat atât în România, cât și în alte țări pot verifica prin contul personal informațiile existente în evidențele CNPP pentru activitatea desfășurată în sistemul românesc. Pentru perioadele lucrate în străinătate sunt aplicabile regulile de coordonare a sistemelor de securitate socială sau acordurile internaționale relevante.
MyCNPP include și servicii pentru pensii internaționale, astfel că anumite solicitări pot fi transmise electronic. În funcție de țara în care persoana a lucrat și de tipul cererii, pot fi necesare documente suplimentare sau verificări între instituțiile competente. Accesul la aplicație nu înseamnă că toate perioadele lucrate în afara României apar automat în evidența CNPP. Datele trebuie verificate în raport cu legislația aplicabilă și cu documentele existente.
Ce schimbări a adus digitalizarea Casei de Pensii pentru români
Noul portal instituțional al Casei Naționale de Pensii Publice a fost lansat la 1 septembrie 2026, în cadrul unui proiect de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Modernizarea a urmărit reunirea informațiilor și serviciilor într-o platformă care să poată fi utilizată mai ușor de pensionari și de persoanele asigurate. Una dintre schimbările importante a fost simplificarea procedurii de creare a conturilor personale. În trecut, numeroși utilizatori trebuiau să completeze o cerere online și să se prezinte ulterior la casa teritorială de pensii pentru validarea identității. Noul sistem permite și înregistrarea complet digitală, prin ROeID sau certificat electronic calificat.
Portalul a adus într-un singur loc serviciile privind stagiile de cotizare, informațiile din decizia de pensionare, taloanele electronice, contribuțiile la Pilonul II și transmiterea cererilor. Totodată, conturile existente au fost migrate, astfel încât persoanele deja înregistrate să își poată continua activitatea fără să solicite un nou acces. Un alt serviciu introdus este simulatorul de pensie, prin care utilizatorii pot consulta estimări bazate pe datele existente în sistem și pot analiza diferite scenarii privind momentul pensionării.
Aplicația MyCNPP completează aceste servicii prin accesul de pe telefon. Pentru persoanele care locuiesc departe de o casă teritorială de pensii, dar și pentru cele care au nevoie să consulte frecvent informațiile personale, folosirea aplicației poate reduce timpul petrecut cu deplasările și solicitările administrative. În același timp, verificarea periodică a stagiului de cotizare poate ajuta la identificarea din timp a unor neconcordanțe din evidențe. Astfel, persoanele care se apropie de pensionare au posibilitatea să înceapă mai devreme demersurile pentru obținerea documentelor necesare și pentru clarificarea perioadelor lucrate.
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