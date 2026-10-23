MyCNPP: cum afli ce pensie vei avea și câți ani ai muncit. Aplicația îți arată totul pe telefon

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 11:33

Românii care vor să afle câți ani au contribuit la sistemul public de pensii, când se pot pensiona sau ce sumă ar putea primi lunar au la dispoziție aplicația MyCNPP, dezvoltată de Casa Națională de Pensii Publice. Serviciul poate fi folosit direct de pe telefon și permite consultarea stagiului de cotizare, simularea pensiei viitoare, descărcarea talonului electronic și transmiterea cererilor către casele teritoriale de pensii. Aplicația este gratuită și se adresează atât persoanelor care lucrează, cât și pensionarilor.

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