CNPP a lansat un nou portal. Ce pot face acum online pensionarii, fără să mai bată drumul până la Casa de Pensii

Casa Națională de Pensii Publice a lansat un nou portal instituțional prin care pensionarii și persoanele asigurate pot accesa online mai multe informații, documente și servicii. Platforma aduce într-un singur loc date despre pensii, asigurări sociale și alte drepturi și urmărește să reducă deplasările la casele teritoriale de pensii.
Noul portal CNPP aduce mai multe servicii într-un singur loc
Platforma reorganizată a Casei Naționale de Pensii Publice include informații despre pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale, dar și despre alte drepturi acordate în sistemul de asigurări sociale.
CNPP precizează că structura portalului a fost simplificată pentru ca utilizatorii să găsească mai rapid informațiile de care au nevoie. Numărul categoriilor din meniul principal a fost redus, iar organizarea conținutului a fost modificată.
Una dintre componentele importante ale noii platforme este în continuare Spațiul Privat Virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de CNPP, fără să fie necesară deplasarea la casa teritorială de pensii.
Conturile vechi au fost transferate pe noua platformă
Persoanele care aveau deja un cont creat pe vechiul portal CNPP nu trebuie să își facă unul nou. Instituția precizează că aceste conturi au fost migrate pe noua platformă.
Autentificarea se poate face în continuare cu aceleași date de acces utilizate anterior, astfel încât utilizatorii existenți nu trebuie să reia procedura de înregistrare.
Pentru persoanele care nu au încă un cont, CNPP a simplificat și procesul de creare a acestuia. Din cele trei modalități de înregistrare disponibile, două pot fi realizate integral online, fără prezența solicitantului la sediul instituției.
Una dintre variante permite folosirea ROeID, sistemul național de identificare electronică.
Pensionarii pot verifica online stagiul de cotizare și Pilonul II
Spațiul Privat Virtual oferă acces la mai multe informații și documente referitoare la situația utilizatorilor în sistemul public de pensii.
Printre datele care pot fi consultate online se numără stagiile de cotizare și contribuțiile virate către Pilonul II. Utilizatorii pot vedea, de asemenea, decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic, cunoscut sub denumirea de e-Talon.
Noua platformă include și un modul destinat simulării drepturilor de pensie. Informațiile furnizate prin această funcție au caracter orientativ și pot indica drepturile de pensie, precum și momentul de la care acestea ar putea fi solicitate.
Ce alte servicii sunt disponibile pe portal
Portalul CNPP pune la dispoziție informații referitoare și la pensiile internaționale, biletele de tratament balnear, accidentele de muncă și bolile profesionale.
Utilizatorii pot găsi formulare, datele de contact ale caselor teritoriale de pensii, posibilitatea de a face programări online și alte servicii electronice oferite de instituție.
Platforma este disponibilă de pe computer, tabletă și telefon mobil. Pentru orientarea utilizatorilor, aceasta include un motor de căutare, materiale video, explicații și tutoriale dedicate principalelor funcționalități.
CNPP urmărește reducerea drumurilor la ghișee
Casa Națională de Pensii Publice precizează că unul dintre obiectivele noului portal este diminuarea necesității deplasărilor la sediile caselor teritoriale de pensii. Accesul digital la documente și servicii este gândit astfel încât o parte dintre operațiunile care necesitau prezența fizică să poată fi realizate online.
Noua platformă a fost realizată în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).