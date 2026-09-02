Meseriile care încep să dispară de pe piața muncii, lovite de expansiunea intelegenței artificiale și schimbările tehnologice

Numărul locurilor de muncă nu va evolua la fel în toate domeniile în următorul deceniu. În Statele Unite, unele ocupații sunt estimate să crească puternic până în 2035, în timp ce altele ar putea pierde zeci sau chiar sute de mii de angajați.
Datele Departamentului Muncii din SUA indică schimbări importante pe piața muncii, în condițiile în care automatizarea și inteligența artificială pun presiune asupra anumitor activități. Printre ocupațiile cu cele mai mari scăderi procentuale se află operatorii de procesoare de text și dactilografii, în timp ce casierii ar putea înregistra una dintre cele mai mari pierderi ca număr total de posturi.
Domeniul medical continuă să creeze locuri de muncă
Sectorul sănătății rămâne unul dintre principalele motoare ale creșterii ocupării forței de muncă în Statele Unite. Aproximativ 18 milioane de americani lucrează în domeniul medical, potrivit datelor Departamentului Muncii.
Autoritățile americane estimează că expansiunea acestui sector va continua și în următorii zece ani. Șase dintre cele mai rapide 10 ocupații în ceea ce privește ritmul de creștere sunt asociate domeniului medical.
În paralel, există zeci de profesii pentru care este anticipată o evoluție opusă. Departamentul Muncii a identificat 30 de ocupații care ar urma să înregistreze cele mai importante scăderi ale numărului de angajați până în 2035.
Inteligența artificială schimbă unele ocupații
Printre profesiile aflate în declin se numără operatorii de procesoare de text și dactilografii, categorie pentru care estimările americane indică cea mai rapidă scădere procentuală în următorul deceniu.
Numărul angajaților din aceste ocupații ar urma să se reducă cu peste 34% până în 2035. Dacă în 2025 erau aproximativ 40.400 de persoane care lucrau în acest domeniu, proiecțiile indică un nivel de circa 26.500 de angajați peste zece ani.
Diferența ajunge astfel la aproximativ 13.900 de locuri de muncă, potrivit datelor citate de The Hill.
Evoluția este legată de transformarea modului în care sunt realizate activitățile de redactare și procesare a documentelor, într-un context în care instrumentele digitale și inteligența artificială pot prelua tot mai multe sarcini care necesitau anterior intervenția unui angajat.
Casierii pot pierde peste 200.000 de locuri de muncă
Clasamentul arată diferit atunci când criteriul este numărul efectiv de posturi care ar putea dispărea, nu procentul de reducere.
În 2025, în Statele Unite lucrau peste 3,1 milioane de casieri. Pentru 2035, Departamentul Muncii estimează că numărul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,9 milioane.
Asta înseamnă o reducere de peste 200.000 de locuri de muncă în decurs de zece ani.
Ca număr de posturi pierdute, scăderea anticipată pentru casieri este de aproximativ 14 ori mai mare decât cea estimată pentru operatorii de procesoare de text și dactilografi.
În schimb, raportată la dimensiunea ocupației, diminuarea este mai redusă. Pentru casieri, Departamentul Muncii estimează o scădere de aproximativ 6,5% până în 2035.
Și ocupațiile tradiționale sunt afectate
Schimbările prognozate nu se limitează la profesiile asociate direct cu tehnologia și automatizarea. Printre cele 30 de ocupații pentru care este estimată o scădere a numărului de angajați se regăsesc și meserii tradiționale.
O parte importantă dintre aceste ocupații are un venit median anual de sub 50.000 de dolari.
Printre profesiile cu venituri mai reduse se află telemarketerii, operatorii de mașini de cusut, dar și lucrătorii care presează materiale textile, articole vestimentare și produse similare.
Datele indică astfel o transformare mai amplă a pieței muncii, în care reducerea numărului de posturi poate afecta atât activități administrative, cât și ocupații din comerț, textile sau alte domenii tradiționale.
Prognozele pentru 2035 nu sunt o certitudine
Departamentul Muncii avertizează că astfel de estimări trebuie analizate cu precauție, deoarece evoluția pieței muncii pe termen lung este dificil de anticipat.
Autoritățile americane precizează că nu pot „ține cont de incertitudinea inerentă a anticipării schimbărilor pe termen lung de pe piața muncii”.
Din acest motiv, cifrele pentru 2035 reprezintă proiecții și nu garantează numărul efectiv de angajați care va exista în fiecare dintre ocupațiile analizate peste un deceniu.
Estimările conturează însă o diferență tot mai vizibilă între domeniile care sunt așteptate să se extindă și cele pentru care Departamentul Muncii anticipează o reducere a forței de muncă.