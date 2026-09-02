Mii de tineri ortodocși pornesc pe jos prin București într un marș impresionant. Ce le cere Poliția șoferilor

Mii de tineri ortodocși sunt așteptați miercuri seară, 2 septembrie, pe străzile din București, în cadrul unei procesiuni organizate cu ocazia Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) 2026. Participanții vor porni într-un pelerinaj pe jos și vor traversa mai multe zone importante ale Capitalei, până la Catedrala Patriarhală istorică.
Evenimentul public este organizat de Patriarhia Română – Mitropolia Munteniei și Dobrogei – Arhiepiscopia Bucureștilor și se desfășoară în contextul programului ITO 2026, început luni, 31 august.
Mii de participanți vor traversa Bucureștiul în această seară
Brigada Rutieră a anunțat că în această seară are loc o adunare publică prilejuită de Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox. Evenimentul este programat în Campusul Universității Politehnice București, în incinta Catedralei Naționale – Catedrala Patriarhală.
În cadrul manifestărilor este programată și o procesiune la care urmează să participe un număr mare de persoane. Deplasarea se va desfășura pe jos, iar participanții vor traversa mai multe artere din centrul Bucureștiului.
Potrivit informațiilor transmise de polițiștii rutieri, intervalul anunțat pentru deplasarea participanților este 20:00 – 21:30.
Procesiunea va lega zona Catedralei Naționale de Catedrala Patriarhală istorică, iar traseul va trece prin mai multe puncte cunoscute ale Capitalei.
Traseul complet al procesiunii din București
Participanții la Pelerinajul, denumit și Procesiunea luminilor, vor urma un traseu stabilit de organizatori și comunicat de Brigada Rutieră.
Deplasarea începe pe Strada Izvor și continuă pe Calea 13 Septembrie. De aici, coloana va ajunge pe Bulevardul Libertății și va continua către Piața Constituției.
Ulterior, participanții vor merge pe Bulevardul Unirii, urmând să ajungă în Piața Unirii, pe latura de vest. Traseul continuă către Crucea Brâncovenească și Colina Bucuriei, iar punctul final este Catedrala Patriarhală.
Traseul complet este următorul:
Strada Izvor → Calea 13 Septembrie → Bulevardul Libertății → Piața Constituției → Bulevardul Unirii → Piața Unirii, latura de vest → Crucea Brâncovenească → Colina Bucuriei → Catedrala Patriarhală.
Procesiunea este programată în intervalul 20:30 – 21:30, conform programului ITO 2026.
Brigada Rutieră pregătește măsuri pentru traficul din zonă
Prezența unui număr mare de participanți pe traseul procesiunii va necesita măsuri speciale pentru circulația rutieră. Brigada Rutieră a transmis că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și pentru prevenirea accidentelor de circulație.
Polițiștii le solicită șoferilor care vor circula în zonele traversate de procesiune să manifeste atenție sporită și să adapteze modul de deplasare la condițiile din teren.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță suficientă între autovehicule, astfel încât să poată frâna în condiții de siguranță. De asemenea, aceștia sunt atenționați să nu oprească și să nu staționeze în alte locuri decât cele special amenajate.
Brigada Rutieră le cere șoferilor să respecte semnalele, indicațiile și dispozițiile polițiștilor rutieri aflați în teren pe durata desfășurării evenimentului.
Recomandările pentru pietonii care participă la procesiune
Polițiștii au transmis recomandări și pentru pietoni, în condițiile în care deplasarea unui număr mare de persoane va avea loc în zone cu trafic rutier intens.
Participanților li se recomandă să circule doar pe trotuare atunci când acest lucru este posibil. Traversarea străzii trebuie făcută numai prin locurile special amenajate și la culoarea verde a semaforului electric.
Înainte de traversare, pietonii trebuie să se asigure temeinic că șoferii au înțeles intenția lor de a traversa și că pot efectua traversarea în condiții de siguranță.
Ce evenimente mai sunt programate la ITO 2026
Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox 2026 a început luni, 31 august, și include mai multe activități dedicate tinerilor credincioși.
Programul evenimentului continuă miercuri, 2 septembrie, cu o serie de manifestări organizate la Catedrala Națională și în cadrul procesiunii programate pentru seară.
De la ora 18:00 până la 19:30 este programată conferința duhovnicească „Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiență pastorală în Europa de Nord”. Conferința va fi susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, în interiorul Catedralei Naționale.
Programul continuă între 19:30 și 20:00 cu prezentarea Proiectului Centrului de activități cu tineretul Sfântul Ilie Tesviteanul.
Procesiunea luminilor începe miercuri seară
Momentul central al programului de miercuri seară este Pelerinajul, cunoscut și sub denumirea de Procesiunea luminilor. Acesta este programat între 20:30 și 21:30.
Procesiunea va porni de la Catedrala Națională și se va încheia la Catedrala Patriarhală istorică. Participanții vor parcurge pe jos traseul Strada Izvor – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Libertății – Piața Constituției – Bulevardul Unirii – Piața Unirii, latura de vest – Crucea Brâncovenească – Colina Bucuriei – Catedrala Patriarhală.
Joi, 3 septembrie, programul ITO 2026 continuă cu Sfânta Liturghie, programată între orele 9:00 și 12:00. Slujba va fi săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în interiorul Catedralei Naționale.
Începând cu ora 12:00 și până la 12:30 este programată încheierea evenimentului.