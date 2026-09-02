Mii de tineri ortodocși pornesc pe jos prin București într un marș impresionant. Ce le cere Poliția șoferilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 16:26

Mii de tineri ortodocși sunt așteptați miercuri seară, 2 septembrie, pe străzile din București, în cadrul unei procesiuni organizate cu ocazia Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox (ITO) 2026. Participanții vor porni într-un pelerinaj pe jos și vor traversa mai multe zone importante ale Capitalei, până la Catedrala Patriarhală istorică.

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