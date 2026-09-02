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Social· 2 min citire
Se schimbă examenul auto pentru permis: manevrele pe care orice candidat va fi obligat să le facă pe traseu. Senatul a votat legea
Examen auto
Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B ar putea fi obligați să demonstreze că stăpânesc patru manevre esențiale: mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea vehiculului.
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