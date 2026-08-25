Examenul auto s-ar putea schimba din nou. Proba în poligon pentru permisul categoria B ar putea fi reintrodusă

Persoanele care se pregătesc să obțină permisul de conducere categoria B ar putea avea parte de o modificare importantă a examenului auto. Proba practică în poligon ar putea reveni în procedura de examinare, după mai bine de două decenii de la eliminarea acesteia.
Propunerea se află în atenția Comisiei de Apărare din Senat, iar măsura ar putea schimba modul în care viitorii șoferi sunt pregătiți și evaluați înainte de a ieși pe drumurile publice.
Cum ar putea arăta proba auto în poligon
Proba în poligon a făcut parte din examenul pentru permisul de conducere până în anul 2000. Revenirea acesteia ar presupune verificarea unor deprinderi practice pe care un șofer trebuie să le stăpânească înainte de a conduce în traficul obișnuit.
Printre manevrele care ar putea fi evaluate se numără:
plecarea de pe loc în rampă;
mersul cu spatele;
parcarea laterală;
întoarcerea într-un spațiu limitat;
deplasarea printre jaloane;
aprecierea corectă a gabaritului autoturismului.
Ideea este ca viitorul șofer să demonstreze mai întâi că poate controla și manevra mașina în condiții special create pentru instruire, înainte de a fi evaluat în traficul real.
De ce este importantă pregătirea într-un poligon
Potrivit experților, instruirea ar trebui să fie realizată gradual. În prima etapă, elevul ar trebui să învețe comenzile și modul de funcționare al autoturismului, după care să treacă într-un poligon unde să poată exersa în siguranță.
Într-un astfel de spațiu, cursantul ar putea învăța să pornească de pe loc, să folosească marșarierul, să parcheze, să efectueze întoarceri și să aprecieze dimensiunile mașinii.
De asemenea, ar putea fi exersate trecerile printre jaloane și pornirea din rampă, fără ca elevul să fie nevoit să gestioneze simultan și traficul din jur.
Abia după însușirea acestor deprinderi ar urma pregătirea propriu-zisă în trafic, unde viitorul șofer trebuie să învețe să se adapteze la viteze și situații reale de circulație.
Ce s-ar putea schimba pentru cei care vor permis categoria B
Dacă proiectul va fi adoptat, candidații pentru permisul categoria B ar putea avea de trecut printr-o etapă suplimentară de evaluare înaintea probei desfășurate în trafic.
Reintroducerea poligonului ar pune un accent mai mare pe controlul efectiv al autoturismului, nu doar pe respectarea regulilor de circulație în timpul traseului.
Pentru școlile de șoferi, o asemenea modificare ar putea însemna și necesitatea unei pregătiri practice mai bine organizate, cu timp dedicat exclusiv manevrelor.
Deocamdată, propunerea se află în etapa de analiză parlamentară, astfel că forma finală a examenului auto poate suferi modificări înainte de adoptarea unor eventuale noi reguli.