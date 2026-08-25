Examenul auto s-ar putea schimba din nou. Proba în poligon pentru permisul categoria B ar putea fi reintrodusă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 aug. 2026, 09:27

Persoanele care se pregătesc să obțină permisul de conducere categoria B ar putea avea parte de o modificare importantă a examenului auto. Proba practică în poligon ar putea reveni în procedura de examinare, după mai bine de două decenii de la eliminarea acesteia.

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