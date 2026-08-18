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Politica· 1 min citire

Dubla măsură marca USR: justiția e bună doar împotriva altora; când este vorba de Dominic Fritz, sunt "presiuni"

Liderii USR

Liderii USR

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 10:33
Actualizat18 aug. 2026, 10:39

USR pare să fi uitat propriile discursuri despre independența justiției. În 2022, Dan Barna critica ferm orice încercare a politicienilor de a influența sistemul judiciar și avertiza că un astfel de mecanism se poate întoarce împotriva celor care îl folosesc. Acum, când cazul îi privește pe oamenii partidului, inclusiv pe liderul Dominic Fritz, regulile par să fie altele. USR exercită presiuni asupra justiției și asupra președintelui Nicușor Dan.

În 2022, Dan Barna demoniza, chiar de la tribuna Paralmentului, un „monstru care era foarte viu și foarte activ. Să‑ți intre într‑un dosar 5‑6 judecători până la o soluție finală, asta nu este justiție. Filmul acesta l‑am mai văzut. Din păcate, un film prost.”

El critica faptul că „aceste propuneri legislative sunt nocive. În loc să corecteze ce s‑a stricat în 2017, ne afundă mai mult. Recreem un sistem judiciar piramidal, veleitar, clientelar. Se pun cu mâna niște șefi de instituții extrem de importante pentru a putea fi dirijate acele instituții”.

Barna avertiza și asupra „eliminării colegiului de conducere a Inspecției Judiciare și rămânerii puterii într‑o singură mână, cea a inspectorului judiciar”, întrebând: „Ne dorim asta? Noi votăm contra acestui amendament. Avem vreo grabă? Aveți ceva de ascuns?”

Patru ani mai târziu, când roata s-a întors și tocmai liderii USR sunt în vizorul Justiției, regulile par să fie altele. USR exercită presiuni asupra justiției și asupra președintelui Nicușor Dan.

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