Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Educației: „Este temelia unei societăți care își construiește viitorul”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 10:09

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a subliniat importanța educației în formarea unor oameni capabili să gândească liber și critic. Șeful statului a vorbit și despre provocările generate de manipulare, dezinformare și dezvoltarea accelerată a tehnologiei, dar și despre rolul esențial al profesorilor.

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