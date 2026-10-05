Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Educației: „Este temelia unei societăți care își construiește viitorul”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, în care a subliniat importanța educației în formarea unor oameni capabili să gândească liber și critic. Șeful statului a vorbit și despre provocările generate de manipulare, dezinformare și dezvoltarea accelerată a tehnologiei, dar și despre rolul esențial al profesorilor.
Nicușor Dan a arătat că educația are un rol fundamental nu doar în transmiterea cunoștințelor, ci și în formarea unor adulți capabili să analizeze informațiile și să caute adevărul.
„Ziua Mondială a Educației, pe care o celebrăm astăzi, marchează relevanța unui domeniu care, dincolo de contribuția esențială în deschiderea minților copiilor noștri către cunoaștere, are un impact decisiv în formarea unor adulți care gândesc liber, care au curajul să pună întrebări și să caute adevărul. De aceea, educația este temelia unei societăți care își construiește viitorul cu responsabilitate”, a transmis președintele, potrivit Administrației Prezidențiale.
Nicușor Dan, despre manipulare și dezinformare
Președintele României a atras atenția asupra contextului actual, în care informațiile false circulă rapid, iar încrederea în știință este afectată. În opinia sa, educația trebuie să îi ajute pe tineri să își dezvolte capacitatea de a analiza informațiile și de a face diferența între opinii și dovezi.
„Într-o lume în care manipularea este tot mai extinsă, dezinformarea circulă tot mai rapid, iar încrederea în știință este în declin, avem nevoie de profesioniști care să educe noile generații să gândească critic și să-și dezvolte discernământul, să distingă între opinie și dovadă, să-și cultive curiozitatea și să privească diversitatea de idei ca pe o oportunitate de dialog și înțelegere reciprocă, nu ca pe o sursă de dezbinare”, a afirmat Nicușor Dan.
Ce spune președintele despre tehnologie și competențele tinerilor
Șeful statului a vorbit și despre schimbările rapide provocate de dezvoltarea tehnologiei și despre competențele de care tinerii au nevoie pentru a se adapta noilor realități.
„Actuala perioadă este caracterizată de un avans accelerat al tehnologiei. În acest context, tinerii au nevoie să fie învățați cum să-și dezvolte creativitatea, cum să fie adaptabili și să-și păstreze optimismul, cum să identifice și să fructifice oportunități”, a transmis președintele.
Nicușor Dan, mesaj pentru profesori
Președintele a subliniat și rolul profesorilor în formarea generațiilor viitoare, apreciind efortul și implicarea acestora.
„Rolul profesorilor este pe cât de important, pe atât de dificil. Le transmit recunoștința mea pentru efortul și implicarea cu care cresc și îndrumă generații după generații. La mulți ani tuturor celor care, prin educație, apropie oameni, consolidează punți și deschid noi orizonturi!”, a mai spus Nicușor Dan.
Când a fost instituită Ziua mondială a Educației
Ziua mondială a Educației este marcată începând din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.
Potrivit site-ului en.unesco.org, această recomandare, alături de cea privind învățământul superior, adoptată în 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală.
În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua învățătorului, celebrată pe 5 iunie, începând din anul 2013.