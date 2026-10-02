Weekend prelungit pentru elevi și profesori: fără cursuri pe 5 octombrie, de Ziua mondială a Educației

Publicat 2 oct. 2026, 10:20 Actualizat 2 oct. 2026, 10:22

Elevii și profesorii au parte de un weekend prelungit, și asta deoarece luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri în unitățile de învățământ din România. Ziua este liberă pentru sistemul de educație, deoarece este marcată Ziua mondială a Educației.

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