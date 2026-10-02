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Educatie· 1 min citire

Weekend prelungit pentru elevi și profesori: fără cursuri pe 5 octombrie, de Ziua mondială a Educației

Școală/Profimedia

Școală/Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat2 oct. 2026, 10:20
Actualizat2 oct. 2026, 10:22

Elevii și profesorii au parte de un weekend prelungit, și asta deoarece luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri în unitățile de învățământ din România. Ziua este liberă pentru sistemul de educație, deoarece este marcată Ziua mondială a Educației.

Elevii și profesorii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua mondială a Educației. Această zi este recunoscută drept zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învățământ, conform Contractului colectiv de muncă.

Când a fost instituită Ziua mondială a Educației

Ziua mondială a Educației este marcată începând din anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizația Internațională a Muncii privind statutul profesorilor.

Potrivit site-ului en.unesco.org, această recomandare, alături de cea privind învățământul superior, adoptată în 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală.

În România, Ziua mondială a Educației este marcată distinct de Ziua învățătorului, celebrată pe 5 iunie, începând din anul 2013.

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