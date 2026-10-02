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Educatie· 1 min citire
Weekend prelungit pentru elevi și profesori: fără cursuri pe 5 octombrie, de Ziua mondială a Educației
Școală/Profimedia
Publicat2 oct. 2026, 10:20
Actualizat2 oct. 2026, 10:22
Elevii și profesorii au parte de un weekend prelungit, și asta deoarece luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri în unitățile de învățământ din România. Ziua este liberă pentru sistemul de educație, deoarece este marcată Ziua mondială a Educației.
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