Fără examen suplimentar la liceu. Nicușor Dan a promulgat legea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 15:43

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care elimină posibilitatea organizării unui examen de admitere la liceu, suplimentar față de Evaluarea Națională. Modificarea vizează prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind admiterea în clasa a IX-a.

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