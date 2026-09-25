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Educatie· 2 min citire
Fără examen suplimentar la liceu. Nicușor Dan a promulgat legea
Niucșor Dan/ Administrația Prezidențială
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care elimină posibilitatea organizării unui examen de admitere la liceu, suplimentar față de Evaluarea Națională. Modificarea vizează prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind admiterea în clasa a IX-a.
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