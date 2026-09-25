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Educatie· 2 min citire

Fără examen suplimentar la liceu. Nicușor Dan a promulgat legea

Niucșor Dan/ Administrația Prezidențială

Niucșor Dan/ Administrația Prezidențială

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 15:43

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care elimină posibilitatea organizării unui examen de admitere la liceu, suplimentar față de Evaluarea Națională. Modificarea vizează prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind admiterea în clasa a IX-a.

Legea 198/2023 prevedea, la articolul 101, că unitățile de învățământ liceal pot organiza un concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea Evaluării Naționale de către elevi.

Prevederea a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, odată cu începutul noului an școlar. Prin noua lege este eliminată această posibilitate de organizare a unui examen suplimentar de admitere la liceu. Senatul a adoptat proiectul legislativ pe 8 septembrie, cu 103 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă” și trei abțineri. Legea a fost trimisă la promulgare pe 16 septembrie.

Ce se schimbă pentru admiterea la liceu

Propunerea legislativă modifică articolul 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și reglementează cadrul privind admiterea la liceu și Evaluarea Națională. Totodată, actul normativ prevede prorogarea aplicării noului sistem de admitere la liceu și de evaluare națională până la absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin privind metodologia de examen.

Votul decisiv, dat de Senat

Pe 8 septembrie, Senatul României a decis - în calitate de cameră decizonală - desființarea examenului separat de admitere la liceu. Proiectul prin care se modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri.

Noua lege anulează vechea reglementare, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026. Potrivit acesteia, anumite licee aveau dreptul să organizeze, pentru anumite specializări, un concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri, deși elevii au susținut Evaluarea Națională.

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