Bărbat cu dublă cetățenie, acuzat de terorism în Lituania, reținut la Albița. Precizările Poliției de Frontieră

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 11:52

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, cercetat de autoritățile din Lituania pentru activități conexe terorismului și dat în urmărire internațională, a fost depistat și reținut, joi seara, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albița, județul Vaslui. Bărbatul se afla într-un autocar atunci când polițiștii de frontieră au efectuat verificările de rutină.

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