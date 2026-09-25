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Justitie· 1 min citire

Bărbat cu dublă cetățenie, acuzat de terorism în Lituania, reținut la Albița. Precizările Poliției de Frontieră

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 25 sept. 2026, 11:52

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, cercetat de autoritățile din Lituania pentru activități conexe terorismului și dat în urmărire internațională, a fost depistat și reținut, joi seara, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albița, județul Vaslui. Bărbatul se afla într-un autocar atunci când polițiștii de frontieră au efectuat verificările de rutină.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Iași, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că pe numele bărbatului fusese emisă, începând cu 17 septembrie 2026, o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare.

Mandatul a fost emis de autoritățile din Lituania, unde bărbatul este cercetat pentru „săvârșirea de activități conexe terorismului”, potrivit ITPF Iași.

„La efectuarea formalităților de control, colegii noștri au constatat că, începând cu data de 17 septembrie 2026, pe numele bărbatului este emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare, de către autoritățile din Lituania, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea de activități conexe terorismului, pe teritoriul acestui stat”, au transmis reprezentanții poliției de frontieră ieșene.

După depistarea sa la PTF Albița, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Polițiștii urmează să dispună măsurile legale în cazul acestuia, în vederea punerii în aplicare a mandatului emis de autoritățile lituaniene.

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