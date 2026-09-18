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Monica și Leonard Doroftei, la Realitatea PLUS: Gestul romantic care a emoționat-o pe Monica
Monica și Leonard Doroftei apar, în premieră, în podcastul „Ceva-n PLUS” de la Realitatea Plus, într-un episod dedicat poveștii lor de dragoste. Cei doi vorbesc deschis despre relația care durează de aproape trei decenii.
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