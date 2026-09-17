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Monica și Leonard Doroftei, în premieră la Realitatea Plus, în podcastul „Ceva-n PLUS"

Scris deCatalina Anghel
Publicat17 sept. 2026, 11:55
Actualizat17 sept. 2026, 11:56

Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, și soția sa, Monica, sunt invitații ediției de această săptămână a podcastului „Ceva-n PLUS", parte din seria Podcasturilor REALITATEA.

Într-o discuție deschisă, cei doi vorbesc despre începutul relației lor și despre momentele care le-au pus, la vremea respectivă, prietenia la încercare.

Printre confesiunile făcute în cadrul emisiunii, Monica Doroftei a povestit despre o „grozăvie" din primele etape ale relației lor: „M-am dus la discotecă și nu i-am spus, pentru că n-am considerat că trebuie spus."

Episodul integral al podcastului „Ceva-n PLUS", cu Monica și Leonard Doroftei, poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 18 septembrie, de la ora 15:00.

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