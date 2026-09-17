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Monica și Leonard Doroftei, în premieră la Realitatea Plus, în podcastul „Ceva-n PLUS"
Publicat17 sept. 2026, 11:55
Actualizat17 sept. 2026, 11:56
Leonard Doroftei, fost campion mondial la box, și soția sa, Monica, sunt invitații ediției de această săptămână a podcastului „Ceva-n PLUS", parte din seria Podcasturilor REALITATEA.
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