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Ediție eveniment, diseară de la ora 20 și 55 de minute! MARIUS TUCĂ intervine în direct și spulberă jocurile de culise ale lui Bolojan și gașca lui
Publicat15 sept. 2026, 17:50
Actualizat15 sept. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS
Cine trage sforile în umbră pentru numirea noului premier? Ce combinații se fac acum, departe de ochii românilor? MARIUS TUCĂ pune cărțile pe masă, fără menajamente! Iar în stradă — haos total. Capitala fierbe.
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