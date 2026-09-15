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Ediție eveniment, diseară de la ora 20 și 55 de minute! MARIUS TUCĂ intervine în direct și spulberă jocurile de culise ale lui Bolojan și gașca lui

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 17:50
Actualizat15 sept. 2026, 17:54
SursăRealitatea PLUS

Cine trage sforile în umbră pentru numirea noului premier? Ce combinații se fac acum, departe de ochii românilor? MARIUS TUCĂ pune cărțile pe masă, fără menajamente! Iar în stradă — haos total. Capitala fierbe.

Oamenii au ajuns la capătul răbdării și strigă disperați să fie auziți. Ciobanii umiliți de Bolojan vin în platoul Realitatea Plus să spună, în față, tot ce au îndurat — mărturii cutremurătoare despre un un premier care vrea să distrugă țara!

Nu rata CULISELE STATULUI PARALEL, cu Anca Alexandrescu! Diseară, de la 20:55, doar la Realitatea Plus. ROMÂNII AU DREPTUL SĂ ȘTIE!

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