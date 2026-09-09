20:55 - Culisele Statului Paralel: Anca Alexandrescu, noi detalii bombă despre jocurile geopolitice care ne influențează viitorul

Publicat 9 sept. 2026, 18:35 Sursă Realitate Plus

România se clatină! Trădarea celor de la vârf a îngropat națiunea! Economia e în ruine iar poporul trăiește mai rău decât vecinii aflați în război. Găștile care împart puterea nu mai iau decizii în instituții, la vedere, ci în avioane private.

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