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20:55 - Culisele Statului Paralel: Anca Alexandrescu, noi detalii bombă despre jocurile geopolitice care ne influențează viitorul

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 18:35
SursăRealitate Plus

România se clatină! Trădarea celor de la vârf a îngropat națiunea! Economia e în ruine iar poporul trăiește mai rău decât vecinii aflați în război. Găștile care împart puterea nu mai iau decizii în instituții, la vedere, ci în avioane private.

Zboruri de lux spre paradisurile milionarilor, magistrați de rang înalt alături de afaceriști cu probleme penale, negocieri secrete departe de ochii celor de rând!

Politicienii noi și vechi trag sforile la altitudine și împart România în funcție de interesele personale. Avem imagini și documente în premieră națională care demontează minciunile sforarilor ascunși în colțurile întunecate ale sistemului.

Anca Alexandrescu vine cu noi detalii bombă despre jocurile geopolitice care ne influențează viitorul. Ce presiuni se fac din inima Europei pentru formarea guvernului? Demascăm rețelele de spionaj care destabilizează țara și ce se pune la cale în cancelariile străine. Nu ratați o ediție a marilor adevăruri la Culisele Statului Paralel, azi- de la ora 20 55!

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