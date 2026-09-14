Avertisment OMS: Unul din zece pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale. Jumătate pot fi prevenite

Unul din zece pacienți la nivel mondial suferă prejudicii în timpul acordării îngrijirilor medicale, iar aproximativ jumătate dintre aceste situații pot fi prevenite, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Riscurile sunt mai mari în cazul persoanelor cu boli cronice, care au nevoie de tratamente de lungă durată și intră frecvent în contact cu sistemul medical.
Unul din zece pacienți la nivel mondial suferă prejudicii în timpul acordării îngrijirilor medicale, iar aproximativ jumătate dintre aceste situații sunt considerate prevenibile, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Persoanele care suferă de boli netransmisibile sunt expuse unor riscuri suplimentare, deoarece au nevoie de tratamente pe perioade lungi și de interacțiuni repetate cu sistemul medical, iar problema se află în centrul Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului din 2026, marcată pe 17 septembrie sub sloganul „Îngrijire sigură pentru viață!”.
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Câte decese sunt provocate de bolile netransmisibile
Ediția din 2026 a Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului este dedicată îngrijirilor acordate persoanelor cu boli netransmisibile, categorie care include afecțiunile cardiovasculare, cancerul, diabetul și bolile respiratorii cronice. Aceste boli pot afecta persoane de toate vârstele și necesită adesea tratamente și monitorizare pe perioade lungi, iar OMS arată că ele reprezintă una dintre cele mai mari probleme de sănătate la nivel mondial, afectând miliarde de oameni și fiind responsabile pentru 74% din totalul deceselor. Tocmai caracterul lor cronic și contactele repetate cu sistemele de sănătate cresc probabilitatea apariției unor incidente sau evenimente adverse pe parcursul îngrijirii.
Cât de mare este riscul pentru pacienții cu cancer
În cazul anumitor afecțiuni, riscurile asociate îngrijirilor medicale pot fi considerabile, iar OMS atrage atenția că până la unul din trei pacienți cu cancer se confruntă cu evenimente adverse în timpul tratamentului. Riscul poate crește și mai mult în cazul persoanelor care suferă simultan de mai multe boli cronice, deoarece tratamentele devin mai complexe, iar pacientul poate ajunge să fie îngrijit de mai mulți specialiști și în mai multe unități medicale. OMS arată că vulnerabilitatea acestor pacienți este influențată atât de durata și complexitatea tratamentelor, cât și de problemele existente în sistemele sanitare, printre care fragmentarea îngrijirilor, sărăcia sau discriminarea, factori care pot limita accesul la servicii medicale sigure.
În ce etape ale îngrijirii pot apărea problemele
Riscurile pentru pacienți nu apar doar în momentul administrării unui tratament sau în timpul unei intervenții medicale, ci se pot manifesta pe întregul traseu al unei persoane prin sistemul de sănătate. OMS avertizează că incidentele pot apărea încă din etapa de prevenție și depistare precoce și pot continua în timpul diagnosticului, al tratamentului și al gestionării bolii pe termen lung, iar problemele nu sunt limitate doar la spitale. Acestea pot apărea în diferite unități medicale, dar și în locuințele pacienților sau în comunitățile în care trăiesc, motiv pentru care organizația cere măsuri coordonate care să asigure îngrijiri sigure pe întreaga durată a vieții persoanelor cu boli netransmisibile.
Ce măsuri cere OMS pentru siguranța pacienților
Un alt punct important al campaniei din 2026 este consolidarea sistemelor de sănătate și sprijinirea personalului medical, iar OMS consideră esențiale dezvoltarea unor servicii medicale puternice și integrate, întărirea asistenței medicale primare și susținerea profesioniștilor din sănătate. Organizația solicită și eliminarea barierelor care împiedică anumite categorii de populație să ajungă la servicii medicale sigure, în timp ce pacienții trebuie implicați mai mult în deciziile care țin de propria îngrijire. Experiența persoanelor care trăiesc cu boli cronice și creșterea nivelului de educație pentru sănătate pot contribui, potrivit OMS, la reducerea riscurilor și la îmbunătățirea calității serviciilor medicale.
Cum va fi marcată Ziua Mondială a Siguranței Pacientului 2026
Ziua Mondială a Siguranței Pacientului va fi marcată pe 17 septembrie 2026, iar cu această ocazie monumente, clădiri și spații publice din mai multe țări urmează să fie iluminate în portocaliu. OMS va ilumina în aceeași culoare și Jet d’Eau din Geneva, iar prin campania din acest an organizația urmărește mobilizarea autorităților, profesioniștilor din sănătate, pacienților și celorlalți actori implicați pentru reducerea riscurilor asociate îngrijirilor acordate persoanelor cu boli netransmisibile.