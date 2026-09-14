Avertisment OMS: Unul din zece pacienți suferă prejudicii în timpul îngrijirilor medicale. Jumătate pot fi prevenite

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 14 sept. 2026, 11:55

Unul din zece pacienți la nivel mondial suferă prejudicii în timpul acordării îngrijirilor medicale, iar aproximativ jumătate dintre aceste situații pot fi prevenite, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Riscurile sunt mai mari în cazul persoanelor cu boli cronice, care au nevoie de tratamente de lungă durată și intră frecvent în contact cu sistemul medical.

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