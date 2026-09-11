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Justitie· 2 min citire
Bărbat de 40 de ani, arestat după ce a întreținut relații sexuale cu o fată de 15 ani. Abia fusese eliberat de închisoare
Poliție
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Covasna a ajuns în arest preventiv după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o adolescentă de 15 ani. Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, care susțin că bărbatul știa vârsta minorei.
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