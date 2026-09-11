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Justitie· 2 min citire

Bărbat de 40 de ani, arestat după ce a întreținut relații sexuale cu o fată de 15 ani. Abia fusese eliberat de închisoare

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 sept. 2026, 20:04

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Covasna a ajuns în arest preventiv după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o adolescentă de 15 ani. Cazul este anchetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, care susțin că bărbatul știa vârsta minorei.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii iulie și în cursul lunii august 2026, într-o anexă aflată în apropierea locuinței bărbatului din comuna Comandău, județul Covasna.

Bărbatul fusese eliberat din închisoare în luna iulie

Ancheta scoate la iveală un element deosebit de grav. Înainte de aceste fapte, bărbatul fusese condamnat pentru infracțiuni privind libertatea și integritatea sexuală, inclusiv pentru viol.

Eliberarea sa din penitenciar a avut loc în luna iulie 2026, cu puțin timp înainte de perioada în care procurorii susțin că acesta ar fi întreținut relații sexuale cu adolescenta.

Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, bărbatul ar fi acționat în baza aceleiași rezoluții infracționale și ar fi cunoscut faptul că fata avea 15 ani.

Adolescenta mai fusese victima unor agresiuni sexuale

În cadrul anchetei, procurorii au stabilit și că minora se afla anterior într-o situație extrem de vulnerabilă. Fata ar mai fi fost victima a două violuri, în 2024 și în 2026.

Potrivit anchetatorilor, în ambele cazuri, autorii ar fi fost parteneri ai mamei adolescentei.

Informațiile au fost făcute publice de procurori în contextul cercetărilor desfășurate în dosarul actual.

Bărbatul din Covasna, arestat preventiv pentru 30 de zile

După administrarea probelor, bărbatul de 40 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat Judecătoriei Târgu Secuiesc cu propunere de arestare preventivă.

Instanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în acest caz, urmând ca anchetatorii să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele.

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