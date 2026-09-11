Euro falși fabricați într-o tipografie clandestină din Suceava. Trei bărbați, trimiși în judecată de DIICOT

Scris de Darius Stănescu Publicat: 11 sept. 2026, 13:27

Trei bărbați, cu vârste de 25, 32 și 41 de ani, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Iași într-un dosar de criminalitate organizată care vizează fabricarea și plasarea în circulație a unor bancnote euro contrafăcute.

Distribuie articolul