Euro falși fabricați într-o tipografie clandestină din Suceava. Trei bărbați, trimiși în judecată de DIICOT

Trei bărbați, cu vârste de 25, 32 și 41 de ani, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Iași într-un dosar de criminalitate organizată care vizează fabricarea și plasarea în circulație a unor bancnote euro contrafăcute.
Cei trei inculpați sunt cercetați în stare de arest preventiv. Potrivit procurorilor, aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monedă, punerea în circulație de valori străine falsificate, precum și de complicitate la distribuirea de bancnote false.
Ancheta arată că gruparea ar fi fost formată în octombrie 2025 și ar fi activat până la 24 martie 2026, atât pe teritoriul României, cât și în Bulgaria. Din rețea ar fi făcut parte și un cetățean italian, cercetat separat în același dosar.
Tipografie clandestină, descoperită în Suceava
Conform DIICOT, bărbatul de 41 de ani ar fi coordonat activitatea grupării și ar fi organizat, în județul Suceava, o imprimerie clandestină destinată producerii de bancnote false în cupiuri de 50, 100 și 200 de euro.
Procurorii susțin că liderul grupării ar fi cumpărat, cu ajutorul celorlalți doi inculpați, hârtia specială și materialele necesare pentru realizarea falsurilor. În atelier ar fi fost utilizate mai multe echipamente și consumabile care imitau elementele de securitate ale banilor europeni.
Ulterior, bancnotele contrafăcute ar fi fost transportate și valorificate în România și Bulgaria. Liderul grupării și cetățeanul italian sunt acuzați că ar fi obținut bani și alte foloase după punerea în circulație a valorilor falsificate.
Peste un milion de euro falși, descoperiți de anchetatori
DIICOT precizează că o parte redusă dintre bancnote ar fi fost distribuită în România. Este vorba despre cel puțin zece bancnote false de 100 de euro.
Cea mai mare parte a banilor contrafăcuți ar fi ajuns însă în Bulgaria. Potrivit datelor din anchetă, acolo ar fi fost distribuite bancnote false de 100 de euro în valoare totală de aproximativ 1.012.300 de euro.
La percheziția efectuată în localitatea Burla, județul Suceava, procurorii au descoperit și indisponibilizat bancnote false în valoare de 1.281.400 de euro, susțin anchetatorii.
De asemenea, au fost ridicate mai multe bunuri care ar fi fost folosite pentru fabricarea banilor contrafăcuți:
pigmenți și cerneluri;
holograme;
coli de hârtie A3 utilizate pentru imprimare;
coli de hârtie cu fir de siguranță;
un dispozitiv CNC cu laser și răcire cu aer;
o presă termică;
imprimante și echipamente informatice;
dispozitive de stocare a datelor.
DIICOT cere menținerea arestării preventive
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au cerut instanței menținerea măsurii arestării preventive pentru cei trei inculpați.
Totodată, anchetatorii au solicitat menținerea sechestrului asigurător aplicat asupra unui autoturism și asupra sumelor de bani, în lei și euro, ridicate în cadrul cercetărilor.
În același timp, DIICOT a cerut confiscarea bancnotelor false, a hârtiei cu elemente de siguranță, a hologramelor, pigmenților, cernelurilor, echipamentelor electronice și a dispozitivelor de stocare care ar fi fost utilizate sau pregătite pentru producerea falsurilor.
Cetățeanul italian este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, punerea în circulație de valori străine falsificate și deținerea de instrumente destinate falsificării de bani.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava.