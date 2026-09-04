„Marijuana”, din nou în fața judecătorilor. Procesul în care DIICOT o acuză de trafic de droguri are termen la Constanța

Un nou termen are loc vineri, 4 septembrie 2026, la Tribunalul Constanța, în dosarul în care Elena Daniela Coteanu, cunoscută drept „Marijuana”, și alți doi inculpați sunt judecați pentru presupus trafic de droguri.
Un nou termen are loc vineri, 4 septembrie 2026, la Tribunalul Constanța, în dosarul în care Elena Daniela Coteanu, cunoscută sub numele de scenă „Marijuana”, Neagu Cristi Alin și Nicula Mugur Valentin au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru presupus trafic de droguri. Dosarul, înregistrat cu numărul 7450/118/2024, se află în faza de judecată pe fond. Decizia care va fi pronunțată va putea fi contestată.
Cum a început ancheta
Potrivit rechizitoriului, ancheta a pornit după ce polițiștii au oprit un autoturism pe DN39, în zona localității 2 Mai.
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În timpul verificărilor, șoferița a fost testată cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a indicat prezența THC și a amfetaminei. Ulterior, probele biologice analizate au indicat prezența cannabinoizilor, amfetaminelor, MDMA și cocainei. În portbagajul mașinii, polițiștii au găsit și o pungă cu aproximativ 100 de grame de substanță vegetală.
Ce au găsit anchetatorii la percheziții
În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit mai multe tipuri de droguri și substanțe. La una dintre locuințe au fost găsite 21 de comprimate care conțineau MDMA. La locuința unui alt inculpat, procurorii spun că au fost descoperite 100 de comprimate MDMA, amfetamină și ketamină, conform Ziua de Constanța.
În cazul celui de-al treilea inculpat, anchetatorii au ridicat mai multe cantități de cannabis, semințe de cannabis și un grinder pe care au fost găsite urme de THC. Probele au fost analizate de specialiștii Laboratorului de Analiză și Profil al Drogurilor din cadrul BCCO Constanța.
Dosarele au fost reunite
În septembrie 2024, procurorii au decis reunirea dosarului DIICOT cu o cauză instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, care viza conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe psihoactive. Procesul continuă la Tribunalul Constanța. Pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.