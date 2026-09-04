„Marijuana”, din nou în fața judecătorilor. Procesul în care DIICOT o acuză de trafic de droguri are termen la Constanța

Publicat 4 sept. 2026, 11:53 Actualizat 4 sept. 2026, 11:59

Un nou termen are loc vineri, 4 septembrie 2026, la Tribunalul Constanța, în dosarul în care Elena Daniela Coteanu, cunoscută drept „Marijuana”, și alți doi inculpați sunt judecați pentru presupus trafic de droguri.

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