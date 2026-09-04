Accident mortal în Târgu Mureș. Un motociclist a murit după impactul cu un autoturism - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 10:07

Un grav accident rutier s-a produs joi dimineață pe Bulevardul Pandurilor din Târgu Mureș, între o motocicletă și un autoturism. Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat.

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