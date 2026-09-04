Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Accident mortal în Târgu Mureș. Un motociclist a murit după impactul cu un autoturism - VIDEO
Accident mortal/ Sursa foto: Infotransilvania.ro
Un grav accident rutier s-a produs joi dimineață pe Bulevardul Pandurilor din Târgu Mureș, între o motocicletă și un autoturism. Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat.
Citește și
- 08:11CET Govora se închide după 70 de ani de funcționare. Sute de salariați își pierd locurile de muncă, iar mii de consumatori riscă să rămână fără apă caldă
- 07:03Tragedie în Vâlcea. Un adult și un copil au fost găsiți carbonizați după un incendiu izbucnit într-o gospodărie
- 22:51 Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei din județul Bihor. Zeci de persoane evacuate, Planul Roșu de Intervenție a fost activat
- 22:21Incident neobișnuit pe Șoseaua Colentina din București. Un bărbat a urcat într-o mașină aflată în mers. Polițiștii au intervenit de urgență
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News