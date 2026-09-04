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Accident mortal în Târgu Mureș. Un motociclist a murit după impactul cu un autoturism - VIDEO

Accident mortal/ Sursa foto: Infotransilvania.ro

Accident mortal/ Sursa foto: Infotransilvania.ro

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 10:07

Un grav accident rutier s-a produs joi dimineață pe Bulevardul Pandurilor din Târgu Mureș, între o motocicletă și un autoturism. Motociclistul a intrat în stop cardio-respirator și, în ciuda manevrelor de resuscitare, a fost declarat decedat.

Un accident grav s-a produs joi dimineață pe Bulevardul Pandurilor din municipiul Târgu Mureș. O motocicletă și un autoturism au fost implicate în coliziune, iar în urma impactului două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș, alături de mai multe echipaje medicale.

Două persoane au fost rănite în accident

Pentru gestionarea intervenției, pompierii au mobilizat o autospecială de intervenție și două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă. În urma accidentului au rezultat două victime, ambele fiind preluate de echipajele medicale ajunse la fața locului. Starea motociclistului era însă extrem de gravă, acesta fiind încadrat inițial în cod roșu medical.

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Motociclistul a murit, în ciuda manevrelor de resuscitare

Situația s-a agravat rapid, iar echipajele medicale au început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse pentru salvarea acestuia, medicul prezent la fața locului a fost nevoit să declare decesul conducătorului motocicletei. Intervenția autorităților a continuat în zonă pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, dar și pentru gestionarea urmărilor accidentului. Cauzele exacte care au dus la producerea coliziunii urmează să fie stabilite în urma cercetărilor.

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