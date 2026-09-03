STB modifică traseele a cinci linii în acest weekend. Ce autobuze sunt afectate

Publicat 3 sept. 2026, 19:55 Actualizat 3 sept. 2026, 19:56

Modificări importante în circulația transportului public din Capitală în acest weekend. Liniile STB 100, 203, 205, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate începând de vineri, 4 septembrie, ora 22:00, până luni, 7 septembrie 2026, ora 06:00.

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