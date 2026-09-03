STB modifică traseele a cinci linii în acest weekend. Ce autobuze sunt afectate

Modificări importante în circulația transportului public din Capitală în acest weekend. Liniile STB 100, 203, 205, 385 și N101 vor circula pe trasee modificate începând de vineri, 4 septembrie, ora 22:00, până luni, 7 septembrie 2026, ora 06:00.
Potrivit TPBI, măsurile sunt necesare ca urmare a restricțiilor de trafic instituite pentru desfășurarea a două evenimente: „Festivalul Vinului Moldovei” și „Bucharest Street Food Festival – Autumn Edition”.
Pentru primul eveniment, traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Kiseleff, între Strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei. În cazul celui de-al doilea eveniment, restricțiile vor fi aplicate pe Bulevardul Unirii, între Piața Constituției și Piața Unirii.
Cum vor circula liniile STB
Linia 100
Autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf. De aici, pe sensul către Piața Unirii, traseul va fi modificat prin Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu și Bd. I. C. Brătianu, până la Piața Unirii.
Pe sensul către aeroport, traseul rămâne neschimbat. Linia 100 va circula inclusiv pe timpul nopții.
Linia 203
Pe sensul dinspre „Cartier Greenfield” către Piața Victoriei, autobuzele vor circula pe traseul de bază până la Piața Arcul de Triumf, după care vor continua pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor și Piața Victoriei.
Traseul pe sensul opus nu va fi modificat.
Linia 205
Autobuzele vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf. Pe sensul către Piața Unirii, traseul va continua pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Dacia, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B.P. Hașdeu și Splaiul Independenței, până la „Piața Unirii 2”.
Pe sensul opus, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit.
Linia 385
Linia va circula normal între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Bd. Libertății cu Bd. Regina Maria, în zona Pieței Regina Maria.
Pe sensul către „Piața Sf. Vineri”, autobuzele vor urma un traseu modificat prin Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu și Str. Sf. Vineri, până la stația „Piața Sf. Vineri”.
Sensul opus rămâne nemodificat.
Linia N101
În nopțile de 4 spre 5 septembrie, 5 spre 6 septembrie și 6 spre 7 septembrie 2026, linia N101 va circula pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie cu Bd. Libertății.
De aici, traseul va fi modificat în ambele sensuri, autobuzele urmând Bd. Libertății, Bd. Regina Maria și rondul din Piața Unirii.
Unde pot verifica bucureștenii modificările
TPBI le recomandă călătorilor să verifice în timp real traseele și programele de circulație prin intermediul platformei maps.mo-bi.ro, al aplicației InfoTB sau pe site-ul oficial STB.
Modificările sunt valabile de vineri, 4 septembrie, ora 22:00, până luni, 7 septembrie, ora 06:00.