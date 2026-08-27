Ilie Bolojan recunoaște eșecul și anunță dezastrul: 2.500 de proiecte din PNRR făcute praf. Primarii, siliți să dea banii înapoi

România este îndatorată până în gât, iar Ilie Bolojan anunță măsuri care îi vizează pe toți primarii, inclusiv pe cei din PNL. Aceștia ar putea fi obligați să returneze banii către Comisia Europeană dacă proiectele finanțate prin PNRR nu sunt finalizate la timp. Premierul demis a anunat joi că peste 2.500 de proiecte se află într-o astfel de situație, inclusiv proiectul Autostrăzii A7, tronsonul Bacău–Pașcani, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.
2.500 de proiecte PNRR nefinalizate, primarii vor returna fondurile
Ilie Bolojan recunoaște că România este la un pas de un pas de faliment din cauza eșecurilor pe bandă rulantă cu proiectele nefinalizate din PNRR. Premierul demis a anunțat într-o postare pe rețelele de socializare că 2.500 de proiecte din PNRR nu vor fi gata până la 31 august, iar autoritățile locale vor trebui să acopere finalizarea lucrărilor după acest termen, iar o altă condiție gravă este ca acestea să fie finalizate până la finalul anului, în caz contrar primarii vor pierde și decontările pentru lucrările executate până la 31 august.
”Până la sfârșitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora. În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii. Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni. Sper să fie cât mai puține autorități în această situație”, a scris acesta pe Facebook.
Factura PNRR vine
Miza lui Bolojan și a camarilei sale de la guvernare din ultimele luni nu a fost realizarea investițiilor și proiectelor din teren, ci realizarea de legi și ordine de ministru împotriva românilor.
”Pentru România, următoarele luni sunt critice. În primul rând vizavi de accesarea fondurilor europene din PNRR, dacă noi nu respectăm angajamentele pe care ni le-am luat să facem reforme”, a declarat Ilie Bolojan la un post de televiziune.
Unul dintre proiectele care riscă să ducă România în faliment este autostrada A7 de la Bacău la Pașcani, de 77 de kilometri, care are un cost de aproape un miliard de euro. Ilie Bolojan recunoaște dezastrul financiar nu într-o conferință de presă la care să răspundă la întrebări, ci tot într-o postare scrisă pe Facebook.
”Mai sunt încă 77 de km în lucru, între Bacău și Pașcani. Lucrările realizate până acum au fost finanțate prin PNRR, iar după 31 august, finanțarea pentru acest ultim sector va continua, în lunile următoare, de la bugetul de stat”, a anunțat premierul demis.