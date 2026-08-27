Ilie Bolojan recunoaște eșecul și anunță dezastrul: 2.500 de proiecte din PNRR făcute praf. Primarii, siliți să dea banii înapoi

Publicat 27 aug. 2026, 21:43 Sursă Realitatea PLUS

România este îndatorată până în gât, iar Ilie Bolojan anunță măsuri care îi vizează pe toți primarii, inclusiv pe cei din PNL. Aceștia ar putea fi obligați să returneze banii către Comisia Europeană dacă proiectele finanțate prin PNRR nu sunt finalizate la timp. Premierul demis a anunat joi că peste 2.500 de proiecte se află într-o astfel de situație, inclusiv proiectul Autostrăzii A7, tronsonul Bacău–Pașcani, cu o valoare de aproximativ un miliard de euro.

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