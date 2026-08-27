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Politica· 2 min citire
Călin Matieș (deputat AUR): „România importă 60% din cartofii consumați, iar Guvernul blochează ajutorul pentru producătorii români”
Călin Mătieș, deputat AUR
Deputatul AUR Călin Mătieș acuză Guvernul Bolojan că sabotează producătorii români de cartofi printr-o măsură de sprijin adoptată prea târziu, care exclude tocmai fermierii care au început deja recoltarea din cauza secetei, și avertizează că România riscă să devină tot mai dependentă de importuri, în condițiile în care anual cumpără din străinătate cartofi în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.
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