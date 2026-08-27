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Politica· 2 min citire

Călin Matieș (deputat AUR): „România importă 60% din cartofii consumați, iar Guvernul blochează ajutorul pentru producătorii români”

Călin Mătieș, deputat AUR

Călin Mătieș, deputat AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 20:49

Deputatul AUR Călin Mătieș acuză Guvernul Bolojan că sabotează producătorii români de cartofi printr-o măsură de sprijin adoptată prea târziu, care exclude tocmai fermierii care au început deja recoltarea din cauza secetei, și avertizează că România riscă să devină tot mai dependentă de importuri, în condițiile în care anual cumpără din străinătate cartofi în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro.

„De ce vă bateți joc, domnule Bolojan, de cultivatorii de cartofi? Ce Dumnezeu vă au stat în gât, pentru că în mai, vă rog rețineți, în mai a fost depus în Guvern un program de ajutorare a cultivatorilor de cartofi. Prima dată cu o sumă de 900 de euro, după care s-a tăiat 600, s-a tăiat la 400, au rămas 300. 300 de euro pentru cei care cultivă cartofi. Știați, domnule Bolojan, că importăm 60% din cartofii pe care-i consumă românii? Știați că importăm pe an, domnule Bolojan, cartofi de 100 de milioane de euro? Ei, acest ajutor era exact acolo unde trebuie: să producă mai mult producătorii de cartofi, iar banii să rămână în țară, să nu meargă la străini cumpărând cartofi de la alții.

Dar ce să știți, domnule Bolojan, ce să știe cei de la USR și de la PNL, pentru că măsura a venit în 24 august, acum 3 zile. Și ce scrie acolo? Scrie că vor primi banii cei care pot să facă dovada că parcela este intactă, că nu s-au apucat de cules cartofii, că nu s-au apucat de vândut cartofii. Din cauza secetei, în sudul țării deja s-a terminat recoltatul cartofului. Ce fac oamenii ăia? Nu beneficiază că sunteți incapabil, domnule Bolojan, și Guvernul PNL – USR să dea drumul la o hotărâre de Guvern?

Nu vor primi banii nici cei din Harghita și Covasna pentru că și ei au început recoltatul la cartof. Și ce se întâmplă? S-au alocat niște bani pe care Bolojan nu-i va da nimănui. Rușine să vă fie, domnule Bolojan! Rușine să vă fie celor de la PNL și USR, căci cartoful este mâncarea românului și aveam nevoie de o securitate alimentară”, a declarat deputatul AUR, Călin Matieș.

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