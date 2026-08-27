Tanczos Barna spune condiția UDMR pentru viitorul Guvern. Cu cine refuză categoric să intre la guvernare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 aug. 2026, 19:01

Formarea unui nou Guvern continuă să fie blocată de lipsa unui acord între principalele partide. Vicepremierul interimar Tanczos Barna spune că UDMR este pregătit să participe la orice variantă politică, cu o singură excepție clară, colaborarea cu AUR.

Distribuie articolul