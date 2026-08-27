Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Momente inedite, la București. Trimisul lui Trump în România, Paolo Zampolli, l-a sunat în timpul unei conferințe pe Nicușor Dan | VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 aug. 2026, 15:25
SursăRealitatea PLUS

Moment inedit la inaugurarea Parcului Prieteniei Româno-Americane. Trimisul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă, iar acesta i-a răspuns. Președintele României se află într-o vizită oficială în Republica Moldova.

„Wow, este cineva la telefon! Domnule președinte, ce faceți? Domnule președinte, vă mulțumesc! Am vrut să vă sun pentru că sunt la inaugurarea proiectului parcului. Voiam să vă spun că președintele Trump mi-a transmis să vă mulțumesc personal dumneavoastră și românilor. Proiectul este foarte frumos. Știu că sunteți în vizită, dar vă mulțumesc!

Sunt la Ambasada României din Chișinău acum și mă pregătesc să mă întâlnesc cu președintele Moldovei. Ați văzut parcul? Da, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. Când vin data viitoare în România, mergem împreună. Abia aștept să ne întâlnim la New York, în câteva săptămâni. Ar fi o mare plăcere, da! Vă mulțumesc, domnule președinte! Mult noroc în Uzbekistan! Vă mulțumesc, domnule!

Era președintele țării voastre, prietenul meu drag!”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

paolo zampollinicusor dandonald trump

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe