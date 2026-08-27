Momente inedite, la București. Trimisul lui Trump în România, Paolo Zampolli, l-a sunat în timpul unei conferințe pe Nicușor Dan | VIDEO

Publicat 27 aug. 2026, 15:25 Sursă Realitatea PLUS

Moment inedit la inaugurarea Parcului Prieteniei Româno-Americane. Trimisul special al lui Donald Trump, Paolo Zampolli l-a sunat pe Nicușor Dan în timpul unei conferințe de presă, iar acesta i-a răspuns. Președintele României se află într-o vizită oficială în Republica Moldova.

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