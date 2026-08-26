Cristina Trăilă, escortată la DNA Iași într-un bolid de lux de Constantin Cuciureanu. Cine este controversatul afacerist

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, este în mijlocul unui nou scandal după ce a mers la audierile de la DNA Iași însoțită de omul de afaceri Constantin Cuciureanu, pe care presa locală îl prezintă drept liderul lumii interlope din zonă. Cea care ar fi intermediat accesul omului de afaceri Fănel Bogos la premierul Ilie Bolojan, s-a prezentat în fața procurorilor anticorupție cu bolidul de sute de mii de euro al afaceristului din Botoșani. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere cu privire la aceste informații, însă, până la această oră, Cristina Trăilă nu a transmis un răspuns.
Cine este Constantin Cuciureanu, omul de afaceri care a însoțit-o pe Cristina Trăilă la DNA
Ilie Bolojan este vizat de noi controverse după ce Cristina Trăilă, considerată apropiată de șeful Guvernului, a fost însoțită la audierile de la DNA Iași, în dosarul milionarului Fănel Bogos, de omul de afaceri botoșănean Constantin Cuciureanu. Trăilă ar fi ajuns la sediul DNA la bordul unui autoturism de lux în valoare de sute de mii de euro, despre care informațiile publice indică faptul că este înmatriculat pe una dintre importantele companii de panificație din nordul țării.
Prezența lui Constantin Cuciureanu alături de Cristina Trăilă readuce în atenție trecutul controversat al afaceristului din Botoșani, al cărui nume a apărut de-a lungul anilor în mai multe dosare penale și anchete privind fapte economice.
Constantin Cuciureanu, în vârstă de 55 de ani, și-a început parcursul profesional în domeniul alimentației publice. A absolvit o școală de profil și a lucrat ca ospătar înainte de 1989.
După Revoluție, Cuciureanu a intrat în afaceri, începând cu baruri de cartier și ajungând ulterior să dețină propriul restaurant. În anii 2000, numele său a fost asociat cu mai multe anchete și dosare care au vizat operațiuni financiare și afaceri cu statul.
„Dosarul Locomotiva”, condamnare pentru o fraudă reclamată la Petrom
Unul dintre cele mai cunoscute dosare în care a fost implicat Constantin Cuciureanu este „Dosarul Locomotiva”, din 1999.
Potrivit informațiilor din dosar relatate la acea vreme, Cuciureanu ar fi obținut de la Petrom aproximativ 150.000 de lei, oferind drept garanție o locomotivă. Ulterior, s-ar fi constatat că locomotiva prezentată nu era aceeași cu cea menționată în documentele oficiale.
Pentru această faptă, Constantin Cuciureanu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare.
Credite de 27 de miliarde de lei și ancheta PNA
În 2005, Cuciureanu a intrat din nou în atenția procurorilor, într-o anchetă privind obținerea unor credite în valoare de aproximativ 27 de miliarde de lei vechi.
Afaceristul a avut și contracte sau operațiuni comerciale derulate în relație cu statul. Numele său a apărut inclusiv în contextul programului „Cornul și laptele”. În 2003, acesta ar fi obținut 500 de tone de grâu de la Agenția Națională a Rezervelor de Stat, sub forma unui împrumut.
În aprilie 2005, Cuciureanu a încercat să plece în Statele Unite, deși se afla sub interdicția de a părăsi țara. Pe 22 aprilie, acesta a fost oprit pe Aeroportul Henri Coandă și dus la audieri la Parchetul Național Anticorupție.
Evoluția ulterioară a cauzei a fost influențată de modificările legislative privind regimul împrumuturilor bancare, iar pentru aceste fapte Cuciureanu nu a ajuns să execute o pedeapsă cu închisoarea.
Constantin Cuciureanu, condamnat la șase ani de închisoare
În 2012, Constantin Cuciureanu a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare într-un dosar de înșelăciune. Cauza viza afaceri ilegale cu un prejudiciu estimat la aproximativ 420.000 de lei și utilizarea unor cupoane agricole.
Cuciureanu a executat aproximativ trei ani din pedeapsă și a fost eliberat condiționat în 2015.
Dosar privind sechestrarea unor minori
Numele omului de afaceri din Botoșani a apărut și într-un dosar deschis în 2009, după ce cinci copii surprinși la furat la una dintre firmele sale ar fi fost reținuți timp de mai multe ore de agenții de pază.
Potrivit acuzațiilor formulate atunci, copiii ar fi fost agresați înainte de sosirea poliției. Părinții acestora au depus plângeri, iar cazul a intrat în atenția anchetatorilor. În această cauză, Cuciureanu nu a fost condamnat.
De la baruri de cartier la afaceri în agricultură și panificație
În ciuda controverselor și a problemelor judiciare care i-au marcat parcursul, Constantin Cuciureanu și-a continuat activitatea în mediul de afaceri din nordul României.
În timp, acesta și-a extins activitățile în agricultură și industria alimentară, ajungând să controleze afaceri importante în domeniul panificației.