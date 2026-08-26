Cristina Trăilă, escortată la DNA Iași într-un bolid de lux de Constantin Cuciureanu. Cine este controversatul afacerist

Publicat 26 aug. 2026, 22:49 Actualizat 26 aug. 2026, 22:52 Sursă Realitatea PLUS

Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al Guvernului, este în mijlocul unui nou scandal după ce a mers la audierile de la DNA Iași însoțită de omul de afaceri Constantin Cuciureanu, pe care presa locală îl prezintă drept liderul lumii interlope din zonă. Cea care ar fi intermediat accesul omului de afaceri Fănel Bogos la premierul Ilie Bolojan, s-a prezentat în fața procurorilor anticorupție cu bolidul de sute de mii de euro al afaceristului din Botoșani. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere cu privire la aceste informații, însă, până la această oră, Cristina Trăilă nu a transmis un răspuns.

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